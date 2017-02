ABB epäilee sadan miljoonan dollarin kavallusta Etelä-Korean-yhtiössään – rahastonhoitaja katosi jäljettömiin

Talous

Kansainvälinen teknologiayhtiö ABB epäilee massiivista kavallusta Korean-yhtiössään. Yhtiön rahastonhoitaja on kadonnut, ja hänen mukanaan epäillään lähteneen noin 100 miljoonan dollarin eli noin 95 miljoonan euron varat.



Rahastonhoitajan epäillään saaneen varoja ulos vääristelemällä asiakirjoja. ABB:n tiedotteen mukaan juonessa on ollut mukana myös ulkopuolisia.



Rahastonhoitaja katosi jäljettömiin 7. helmikuuta. Katoamisen jälkeen ABB aloitti perusteelliset selvitykset Etelä-Korean yksikössä. Selvityksissä on mukana niin rikospaikkatutkijoita kuin lakimiehiäkin.



Rahastonhoitajan jälkiä tutkivat sekä Etelä-Korean poliisi että Interpol.



Kavallus on niin suuri, että se viivästyttää ABB:n viime vuoden tulosten julkistamista.



Tapaus on ABB:lle jo toinen skandaali kuukauden sisällä, kertoo uutistoimisto Reuters. Britanniassa yhtiö on joutunut lahjontatutkinnan kohteeksi.



ABB:n tuotteet liittyvät sähköön ja sähköistykseen, robotiikkaan, liikenneohjaukseen ja teollisuusautomaatioon.



ABB toimii noin sadassa maassa ja sillä on omien nettisivujensa mukaan 132 000 työntekijää. Suomessa ABB työllistää noin 5 100 ihmistä.



Suomessa se valmistaa muun muassa sähkömoottoreita ja taajuusmuuntimia Helsingin Pitäjänmäessä.