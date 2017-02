Puutalojen korkeusennätys rikotaan useita kertoja lähivuosina

Talous

Puupilvenpiirtäjät

Ensi vuonna

alkavat olla muoti-ilmiö maailmalla.Maailman korkeimman puurakennuksen titteli on nyt 52,8 metriä korkealla Treet-nimisellä asuinrakennuksella Norjan Bergenissä. Syyskuussa korkeimman puurakennuksen titteli menee Kanadan Vancouveriin, jonne valmistuu 53-metrinen rakennus.pitäisi Wieniin valmistua 84 metriä korkea puutalo. Lontooseen on suunnitteilla jopa 300 metriä korkea puusta tehty talo.Puutalojen keskeinen materiaali on clt-massiivipuuelementti, jota valmistaa muun muassa Stora Enso.