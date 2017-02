Maailman suurin pörssifuusio vaarassa kaatua

Talous

Pitkään valmisteilla ollut yrityskauppa, jossa Deutsche Börse (DB) ja London Stock Exchange Group (LSEG) yhdistyisivät maailman suurimmaksi pörssioperaattoriksi, on vaarassa kaatua, LSEG varoittaa.



Yhtiön mukaan syynä on Euroopan komission yllättävä vaatimus, jonka mukaan LSEG:n pitäisi myydä enemmistöosuutensa kaupankäyntialusta MTS:stä. MTS-osuuden myynti on edellytys sille, että kilpailusääntöjä valvova komissio voi antaa hyväksyntänsä yrityskaupalle.



LSEG:n mukaan komissio esitti myyntivaatimuksen ”yllättäen” syyskuussa ja vaati, että esitys siitä, kuinka MTS-osuus myydään, on annettava tänään maanantaina. Yhtiön näkemyksen mukaan myyntivaatimus oli suhteeton. LSEG käsitteli MTS:n mahdollista myyntiä sunnuntaina ja tuli siihen lopputulokseen, ettei se aio antaa myyntiesitystä.



”Kaikki olennaiset tekijät huomioon ottaen ja toimien osakkeenomistajan edun mukaisesti LSEG:n hallitus päätti tänään, ettei se voi sitoutua MTS:n myymiseen”, yhtiö tiedottaa.



Se varoittaa, että kauppa on vaarassa kaatua.



”Komission nykyiseen kantaan pohjautuen LSEG uskoo, että on epätodennäköistä, että komissio antaisi hyväksyntänsä yhdistymiselle.”



LSEG sanoo silti olevansa sitoutunut fuusion toteuttamiseen.



”Kaikesta huolimatta LSEG:n hallitus on edelleen vakuuttunut yhdistymisen strategisista hyödyistä ja huomaa, että järjestelylle on osakkeenomistajien vahva tuki.”



Frankfurtin ja Lontoon pörssejä operoivat DB ja LSEG kertoivat yhdistymisaikeistaan maaliskuussa 2016. Ensimmäisen kerran pörssit keskustelivat fuusiosta jo yli 15 vuotta sitten.



Euroopan kahden suurimman pörssin fuusio loisi arvopaperikaupan jätin, jossa on listattuna 3 200 pörssiyhtiötä. Liikevaihdolla mitattuna se olisi maailman suurin pörssioperaattori.