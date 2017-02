Kesko luopuu suositun pienveneen valmistuksesta, liiketoiminta myydään uudelle yrittäjälle

Talous

Vähittäiskaupan konserni Kesko luopuu suosituista Suvi- ja Palta-pienveneistä. Se myy veneiden tuotemerkin ja liiketoiminnan uudelle yrittäjälle.



Veneitä myydään K-Raudoissa Suomessa ja viedään myös muihin Pohjoismaihin. Ne valmistetaan Silvolassa ja Enonkoskella.



Perustettavan yrityksen omistajat kuuluvat Suvi- ja Palta-veneliiketoiminnan nykyiseen toimivaan johtoon, Kesko kertoo tiedotteessaan. Uusien omistajien mukaan kummankin venemerkin valmistamista ja kehittämistä jatketaan.



Suvi-veneitä on valmistettu vuodesta 1985 ja Palta-veneitä vuodesta 1990. Suvi oli vuonna Trafin tilastojen mukaan Suomen seitsemänneksi myydyin venemerkki. Pienveneiden sarjassa se on Suomen suosituimpia.



Kesko on viime aikoina karistanut veneliiketoimintaa salkustaan. Viime vuoden lopulla se myi Suomen suosituimman venebrändin Yamarinin Yamahan omistamalle Inhan Tehtaat Oy:lle.