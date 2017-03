Talous

Stock market hits new high with longest winning streak in decades. Great level of confidence and optimism - even before tax plan rollout! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 16, 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/832191485701451777

perään Yhdysvalloissa osakekurssit kipuavat uusiin ennätyksiin. Viime keskiviikkona 30 teollisuusosakkeen keskimääräistä kurssikehitystä mittaava Dow Jones -indeksi rikkoi ensimmäisen kerran 21 000 pisteen rajan.Eikä siitä ole kuin runsas kuukausi, kun indeksi ylitti ensimmäisen kerran http://www.hs.fi/talous/art-2000005060541.html 20 000 pisteen haamurajan.Laajempi pörssi-indeksi S&P500 kohosi myös keskiviikkona uuteen ennätykseen.Keskiviikon kurssinousu oli kuluvan vuoden isoin. Sitä selitettiin presidentti Donald Trumpin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Donald%20Trumpin tiistaina kongressissa pitämällä puheella, joka oli rakentava ja sovitteleva – ainakin verrattuna presidentin aiempiin puheisiin.kurssinousu oli hieman yllättävä, sillä puheessa ei ollut juuri mitään uutta liittyen Trumpin lupailemaan verouudistukseen tai sääntelyn purkamiseen. Nämä ovat kuitenkin ne kaksi olennaista tekijää, jotka markkinoita ovat Trumpin valinnan jälkeen innostaneet.Joka tapauksessa Yhdysvaltain pörsseissä on ollut Trumpin aikana hyvä meininki. Trump on – kuten arvata saattaa – ottanut siitä kunnian itselleen.voitti vaalit 8. marraskuuta 2016. Markkinoilla innostuttiin – etenkin sen jälkeen, kun Trump seuraavana päivänä kiitospuheessaan väläytteli isoja veronalennuksia ja massiivisia infrastruktuuri-investointeja.Vaalipäivän jälkeen S & P500 -indeksi on noussut vajaassa neljässä kuukaudessa noin 11 prosenttia.

Miten poikkeuksellinen tämä pörssinousu on?Oheisesta grafiikasta näkyy, miten pörssi on käyttäytynyt ennen eri presidenttien ensimmäisen kauden alkua. Siinä on kuvattu kurssinousua vaalipäivän ja virkaanastujaispäivän välillä. Trump astui virkaan 20. tammikuuta 2017.

Trumpin kohdalla kurssinousu ennen virkaan astumista oli kuusi prosenttia, mikä on korkein luku sitten presidentti John F. Kennedyn http://www.hs.fi/haku/?search-term=John%20F.%20Kennedyn valinnan vuonna 1961.Grafiikkaan on listattu presidentit vain heidän ensimmäisen virkakautensa osalta. Syynä on se, että presidentin vaihtuessa politiikassa tapahtuu todennäköisesti isompi muutos kuin saman presidentin ensimmäisen ja toisen kauden välillä.Mutta jos huomioitaisiin myös presidenttien uudelleenvalinnat, Kennedyn rinnalle pörssisankarina nousisi Bill Clinton http://www.hs.fi/haku/?search-term=Bill%20Clinton . Vaalien ja presidentti Clintonin toisen kauden alun välissä kurssit nousivat 8,8 prosenttia – eli yhtä paljon kuin Kennedyllä aikoinaan.vielä, että kaikkein kovin kurssiralli nähtiin kuitenkin vuonna 1929, kun valtaan nousi Herbert Hoover http://www.hs.fi/haku/?search-term=Herbert%20Hoover . Silloin S&P500 nousi ennen kauden alkua 13,3 prosenttia.Heikoimman pörssistartin kaudelleen sai vuonna 2009 Barack Obama. http://www.hs.fi/haku/?search-term=Barack%20Obama. Tuolloin vaalien ja kauden alun välissä pörssikurssit romahtivat viidenneksen. Pitää kuitenkin muistaa, että samaisena syksynä oli finanssikriisi puhjennut täyteen voimaansa.ovat käyttäytyneet presidenttien virkaanastujaisten jälkeen?Trumpin ensimmäisen presidenttikuukauden (20. 1.–21. 2.) aikana S&P-indeksi nousi 4,1 prosenttia.Se on paljon.Se on enemmän kuin kenenkään muun uuden presidentin ensimmäisen kuukauden aikana lähihistoriassa. J. F. Kennedyn kauden ensimmäisen kuukauden pörssinousu jäi hitusen pienemmäksi, 3,9 prosenttiin – kuten oheisesta grafiikasta näkee.

paremmaksi pistää Bill Clinton, toisella kaudellaan.Vuonna 1997 Clintonin toisen presidenttikauden ensimmäisen kuukauden aikana S&P500 -indeksi nousi 4,6 prosenttia.