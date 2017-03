Pörssitulokas Snapin lennokas alku vaihtui kurssilaskuun

Talous

Helsingin Sanomat

Viestipalvelu Snapchatin omistavan Snapin lennokas pörssitaipaleen alku sai takapakkia maanantaina, kun yhtiön osakkeen hinta laski yli 12 prosenttia ja pyyhki osan listautumisen jälkeisestä noususta.



Snap listautui New Yorkin pörssiin torstaina, ja ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä sen osakkeen hinta nousi peräti 44 prosenttia. Perjantaina hinta nousi edelleen 11 prosenttia.



Maanantaina suunta vaihtui, ja osake halpeni 12,25 prosenttia. Pörssin sulkeutuessa osake maksoi 23,77 dollaria.



Kyseessä on yksi odotetuimmista teknologiayhtiön listautumisista vuosiin. Listautumisessa yhtiön markkina-arvoksi laskettiin 3,4 miljardia dollaria eli 3,2 miljardia euroa.



Runsaat viisi vuotta sitten perustettu Snap on kuitenkin yhä raskaasti tappiollinen yhtiö. Viime vuonna yhtiö teki 405 miljoonan dollarin liikevaihdolla 515 miljoonan dollarin tappiot.



Sijoittajien silmissä Snapin tekee kuitenkin kiinnostavaksi se, kuinka hyvin yhtiö tavoittaa mainostajia houkuttelevat nuoret. Snapchatilla on noin 160 miljoonaa päivittäistä käyttäjää, joista suurin osa 18–34-vuotiaita.



Yhtiön täytyy todistaa sijoittajille, että se pystyy muuttamaan suuret käyttäjämäärät suuriksi rahavirroiksi.



Listautumisen jälkeinen kurssilasku on ollut tyypillistä viime vuosien isoissa teknologiayhtiöiden listautumisissa, selviää uutistoimisto Reutersin keräämistä tiedoista. Tiedot koskevat 25 suurinta listautumisantia.



Suurimmassa osassa tapauksista osake on 12 kuukauden jälkeen ollut halvempi kuin listautumispäivän päätteeksi. 16 yhtiö kohdalla lasku on ollut tuntuva.



Analyytikot suhtautuvatkin Snapin osakkeeseen sijoituskohteena penseästi.



Kuudestä yhtiötä seuraavasta analyytikosta neljä suosittelee osakkeen myymistä. Yksikään analyytikko ei suosittele ostamista, ja kaksi ei anna suositusta kumpaankaan suuntaan.