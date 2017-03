Valtion takauksista 500 miljoonan lasku? – Tilastokeskus selvittää virheen mahdollisuutta

Talous

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Suomen valtion takauksista maksetut korvaukset räjähtivät viime vuoden lopulla yli kymmenkertaisiksi normaaliin tasoon nähden. Maksetut takauskorvaukset olivat Tilastokeskuksen tiistaina julkistamien lukujen mukaan loka–joulukuussa 508 miljoonaa euroa.



Takauskorvausten kasvu oli niin valtava, että Tilastokeskus selvittää parhaillaan virheen mahdollisuutta. Tilastokeskus on yhteydessä tietojen toimittajiin ja uskoo saavansa selvyyden asiaan maanantaina.



Valtion takausten yhteenlaskettu suuruus on kasvanut nopeasti, mikä on nostanut myös varoituksia riskeistä. Viime vuoden lopussa valtion takauskanta kasvoi 45,3 miljardiin euroon. Se on jo yhtä suuri valtion vuotuisten verotulojen kanssa.



Valtio tekee takauksia muun muassa erityisrahoittaja Finnveran kautta. Takausten tarkoituksena on auttaa suomalaisia yrityksiä, esimerkiksi niiden vientiponnisteluja. Usein valtio takaa ulkomaisten yritysten lainoja, jotta nämä voisivat ostaa suomalaisten yritysten tuotteita tai palveluja.



Hyvinä talousaikoina takaukset ovat valtiolle halpoja tai voitollisia, mutta huonoina aikoina niistä voi kertyä iso lasku.



Viime vuonna paha tärsky tuli brasilialaisen teleoperaattorin Oin yrityssaneerauksesta. Nokian asiakas Oi oli ottanut isoja lainoja kännykkäverkkojen rakentamiseen, mutta huonot liiketoimet ja Brasilian taantuma tekivät yhtiössä rumaa jälkeä.



Finnvera arvioi viime kesänä, että sille koituu brasilialaisyhtiön lainoista noin 55 miljoonan euron lasku. Tämäkään summa ei silti yksinään selittäisi, miten valtion takauksista maksetut korvaukset olisivat voineet nousta 500 miljoonaan.