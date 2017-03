Lakot sotkevat lentoliikennettä sekä Suomessa että Keski-Euroopassa – toimi näin, jos lentosi on tänään

Talous

Lentoliikenne

Mitä teen, jos lentoni on peruttu?

Finnair

Perutusta

Mitkä muiden yhtiöiden lennot on peruttu?

Helsinki-Vantaan

Saako lennon peruutuksesta erillistä haittakorvausta?

Ei saa

Mitä minun pitää ottaa huomioon, jos lentoni lennetään perjantaina?

Toteutuvillekin

Miten toimin, jos olen ulkomailla ja paluulentoni perutaan?

Jos lentoa