Islanti purkaa pääomarajoitukset – tärkeä merkkipaalu pankkikriisistä elpyvälle maalle

Talous

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Islanti purkaa alkavalla viikolla lähes kaikki pankkikriisin seurauksena asetetut pääomarajoitukset, maan valtiovarainministeriö kertoi sunnuntaina. Valuutanvaihtoa ja rajat ylittäviä maksutapahtumia koskevat rajoitukset puretaan tiistaina.



Rajoitukset ovat tuntuneet maan yritysten ja kansalaisten arjessa. Ne ovat vähentäneet ulkomaisia investointeja ja vaikeuttaneet yritysten toimintaa ulkomailla.



Pääomarajoitusten purkamista onkin odotettu vuosia. Kyseessä on tärkeä merkkipaalu maalle, joka elpyy suuresta pankkikriisistä.



”Ennen kokemattoman finanssiromahduksen seurauksena valuutan ja talouden vakauttamiseksi asetettujen pääomarajoitusten purkaminen tarkoittaa, että Islanti palaa täysin kansainvälisille rahoitusmarkkinoille”, valtiovarainministeriön tiedotteessa todetaan.



Maan keskuspankin mukaan olosuhteet rajoitusten purkamiselle ovat nyt suotuisat.



”Syy siihen, miksi edellä mainitut muutokset on mahdollista tehdä, on että maksutaseen epätasapainoon liittyvät riskit ovat vähentyneet merkittävästi viime vuoden aikana”, keskuspankin tiedotteessa todetaan.



Pääomarajoitukset asetettiin syksyllä 2008, kun Islannin kolme suurinta pankkia romahti. Rajoituksilla pyrittiin estämään valuuttapako. Käytännössä pakotteet rajoittavat Islannin kruunun vaihtamista muiksi valuutoiksi.



Rajoitteita ryhdyttiin purkamaan asteittain jo viime vuonna. Pieni osa rajoituksista jää voimaan myös tiistain jälkeen, mutta keskuspankin mukaan yrityksille ja kansalaisille tuntuvimmat rajoitukset on tiistain jälkeen purettu.



Keskuspankki kertoi myös, että se on päässyt neuvotteluratkaisuun pitkään jatkuneessa kiistassa, joka koskee Islannin ulkopuolella sijaitsevia kruunumääräisiä omaisuuseriä, jotka jäädytettiin kriisissä. Islannin valtio on riidellyt varojen kohtalosta ulkomaisten sijoittajien kanssa oikeudessakin.



Seuraavan kahden viikon aikana keskuspankki ostaa jäädytettyjä omaisuuseriä sijoittajilta 90 miljardin Islannin kruunun arvosta.



Fakta Islannin kriisi

Islanti ajautui Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n hätälainaohjelmaan vuonna 2008, kun voimakkaasti ulkomaille laajentuneet pankit Kaupthing, Landsbanki ja Glitnir romahtivat Yhdysvalloista alkaneen finanssikriisin seurauksena.



Kriisin seurauksena Islannin bruttokansantuote heikkeni noin 10 prosenttia. Kruunun arvo putosi noin puoleen.



Pääomarajoitukset asetettiin syksyllä 2008 estämään valuuttapako.



IMF:n hätälainaohjelma päättyi virallisesti elokuussa 2011, ja maan talous on elpynyt suhteellisen nopeasti, mutta pääomarajoitusten purkaminen on ollut hitaampaa.