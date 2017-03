Korjausvelka jatkaa kasvua – selvitys arvioi rakennusten ja väylien velaksi 35-55 miljardia euroa

Talous

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Rakennetun ympäristön korjausvelka kasvaa Suomessa edelleen, arvioidaan Roti-selvityksessä, eli selvityksessä rakennetun omaisuuden tilasta.



Tiistaina julkistetun järjestyksessä kuudennen Roti-selvityksen mukaan rakennuskannan korjausvelan määrä on Suomessa nyt 30–50 miljardia euroa. Liikenneväyläverkon korjausvelka on viisi miljardia ja yhdyskuntateknisten järjestelmien liki miljardi euroa.



Rakennettuun ympäristöön on lisäksi syntymässä nopeasti muutosvelkaa. Sillä tarkoitetaan investointeja, joilla rakenteet ja järjestelmät saadaan uudistettua nykypäivän vaatimuksia vastaaviksi.



Korjaus- ja muutosinvestointien määrä on nykyisellään liian pieni, minkä seurauksena rakennetun omaisuuden rapautuminen kiihtyy.



Teknologian tutkimuskeskus VTT selvitti osana Roti-hanketta rakennetun omaisuuden nykytilan synnyttämiä taloudellisia menetyksiä ja työllisyysvaikutuksia.



Kunnossapidon vajeeksi on arvioitu vuositasolla 12 prosenttia kestävään tasoon verrattuna. Vajauksen vuoksi menetetyn liiketoiminnan arvo on kymmenen vuoden aikana 57 miljardia euroa.



Kansantalouden ja elinkeinoelämän menetyksen heijastuvat työllisyyteen. Suoriksi ja välillisiksi työllisyysvaikutuksiksi on arvioitu vuositasolla jopa 39 000 työpaikkaa, mikä vastaa noin kahden prosenttiyksikön vaikutusta työllisyysasteeseen.



Rakennusten vaurioista, huonosta sisäilmastosta ja energiahukasta ynnä muista häiriöistä aiheutuu vuosittain työajan menetyksiä, tuottavuuden laskua, sairauskuluja ja muita ylimääräisiä kustannuksia. Haittojen yhteenlaskettu vuotuinen kustannusvaikutus on noin 3,4 miljardia euroa, eli noin 1 300 euroa jokaista suomalaista kotitaloutta kohden.



Korjausvelan hoitoon tarvittaisiin arvion mukaan seuraavien kymmenen vuoden aikana noin 16 miljardin euron panostus. Investoinnin tuottamat taloudelliset hyödyt olisivat 34 miljardia euroa.



Vaikka korjausvelan määrä kasvaa ja puutteita on, niin raportin mukaan rakennetun omaisuuden tila on kuitenkin valtaosin tyydyttävä.



Omaisuuden nykytilalle hankkeen kuusi asiantuntijapaneelia antoivat seuraavat kouluarvosanat: rakennukset 7, liikenneverkot 7+, yhdyskuntatekniikka 7,5, digitaaliset ratkaisut 7-, koulutus ja kehitys 6,5 sekä arkkitehtuuri, suunnittelu, muotoilu ja taide 7+.



Liikenneverkkojen arvosana nousi, rakennusten ja yhdyskuntatekniikan säilyi ennallaan, mutta koulutuksen ja kehityksen arvosana heikkeni. Liikenneverkkojen myönteiseen arvioon vaikutti se, että liikenneväylien korjausvelkaa on ryhdytty hoitamaan tavoitteellisesti.



Roti on joka toinen vuosi tehtävä asiantuntija-arvio, jonka teettäjä on Rakennusinsinöörien liitto. Sen tarkoitus on tarjota puolueetonta tietoa ja näkemyksiä asiantuntijoille, päätöksentekijöille ja kansalaisille.