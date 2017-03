Valiokunta esittää nollatuntisopimukset kieltävän kansalaisaloitteen hylkäämistä

Talous

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Nollatuntisopimusten kieltämiseen tähtäävä kansalaisaloite ei saa kannatusta eduskunnassa. Kansalaisaloitetta käsitellyt eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa aloitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämistä.



Kansalaisaloitteen tarkoituksena on kieltää työsopimuslailla sellaiset työsopimukset, joissa ei määritellä viikoittaista säännöllistä vähimmäistyöaikaa. Lisäksi aloitteella kiellettäisiin työnantajia tarjoamasta työsopimuksia, joissa säännöllinen työaika on alle 18 tuntia viikossa. Tällaisia sopimuksia voisi tehdä työntekijän toivomuksesta lain sallimissa poikkeustilanteissa.



Nykyisin laissa ei ole määräyksiä vähimmäistyöajasta. Aloitteen tekijöiden tarkoitus on turvata osa-aikatyötä tekevien asema.



Valiokunta toteaa mietinnössään, että on monia tilanteita, joissa yrittäjällä on tarve teettää työtä vähemmän kuin 18 tuntia viikossa ja katsoo, ettei sellaisen työn teettämistä saa lainsäädännöllä estää.



Valiokunnan mukaan alle 18 tunnin sopimusten kieltäminen saisi työnantajat etsimään vaihtoehtoisia keinoja työn teettämiseksi. Vähäinen työvoimatarve katettaisiin omalla työllä, vuokratyöllä tai työntekijäasemassa olevat henkilöt siirtyisivät tekemään työtä yksinyrittäjinä. Pahimmassa tapauksessa työtä jätettäisiin teettämättä kokonaan.



Valiokunnan mielestä on tärkeää, että työsopimus on käyttökelpoinen tapa kattaa myös vähäistä ja satunnaista työvoimatarvetta.



Mietinnössään valiokunta kuitenkin sanoo jakavansa kansalaisaloitteessa esitetyn huolen siitä, kuinka nollasopimuksilla työtä tekevien henkilöiden työehdot ja toimeentulo turvataan. Se pyytää hallitusta arvioimaan lisäsääntelyn tarpeen työaikalain kokonaisuudistuksen yhteydessä.



Tilastokeskuksen selvityksen mukaan 83 000 suomalaista eli neljä prosenttia palkansaajista työskenteli nollasopimuksilla vuonna 2014.