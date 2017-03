Pohjoismaiden Investointipankki luototti viime vuonna ennätysmäisesti – myönsi uusia lainoja yli neljä miljardia euroa

Talous

Pohjoismaiden Investointipankki NIB lisäsi viime vuonna luotonantoaan ennätyksellisen paljon.



Uusia lainoja se myönsi 4,4 miljardin euron edestä. Vuonna 2015 uusia lainoja annettiin 2,8 miljardia euroa.



Lainakysyntää kasvattivat investoinnit julkiseen infrastruktuuriin ja energiasektoriin. Pankin mukaan rahoituksen kohteita olivat muun muassa jätevesien käsittely, vesihuolto, julkinen liikenne, koulut, sähköverkot, sähkömittareiden luentajärjestelmät ja biomassaa hyödyntävät voimalaitokset. Lainoja myönnettiin myös teollisuuden tutkimukseen ja tuotekehitykseen.



Ympäristölainojen osuus kasvoi 1,6 miljardiin. Kasvua oli 50 prosenttia toissa vuodesta.



NIB kertoo alkaneensa sijoittaa yritysten ja kuntien niin sanottuihin vihreisiin bondeihin jäsenmaissa. Niiden tavoitteena on rahoittaa ympäristöinvestointeja ja tukea ”vihreiden rahoitusmarkkinoiden” kehitystä.



Tulosta pankille kertyi 212 miljoonaa euroa, josta NIBin hallitus ehdottaa jäsenmaille maksettavaksi osinkoina 55 miljoonaa euroa.



NIB on Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan, Ruotsin, Suomen, Tanskan ja Viron omistama rahoituslaitos. Pankilla on luotonantoa myös jäsenmaiden ulkopuolella.