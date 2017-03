Soneran nimi häviää Suomesta – tilalle tulee Telia

Talous

teleoperaattori Telia poistaa Suomesta kokonaan Sonera-tuotemerkkinsä.Telia tiedotti torstaina, että Sonera ja Tele Finland yhdistyvät Teliaksi. Samalla myös tytäryhtiöt Cygate ja DataInfo ottavat käyttöön Telia-brändin.Yhtiö muutti jo vuoden 2016 alusta nimensä Telia-Sonerasta Teliaksi.Ruotsalainen Telia ja suomalainen Sonera yhdistyivät vuonna 2002. Telian suurin osakkeenomistaja on Ruotsin valtio 37 prosentin omistusosuudellaan. Toiseksi suurin osakas on Suomen valtio, jonka omistusosuus on kolme prosenttia.Telia tiedotti torstaina, että Sonera ja Tele Finland yhdistyvät Teliaksi. Samalla myös tytäryhtiöt Cygate ja DataInfo ottavat käyttöön Telia-brändin.historia Suomessa on värikäs. Yhtiön juuret ovat Posti- ja telelaitoksessa, josta teletoiminta yhtiöitettiin Telecom Finlandiksi vuonna 1994.Nimi muuttui Soneraksi keväällä 1998, ja samana syksynä yhtiö listattiin pörssiin juuri teknokuplan aikoihin. Yhtiön arvo nousi niin huimasti, että yhdessä vaiheessa valtio olisi voinut Soneran myynnillä maksaa puolet velastaan.Sonera teki kohtalokkaan virheen ostaessaan Saksasta 4g-toimiluvan vajaalla neljällä miljardilla eurolla. Yhtiö velkaantui samalla raskaasti.Tilanne ratkaistiin niin, että vuonna 2002 Sonera ja Ruotsin valtion Telia yhdistyivät.Telian liikevaihto oli viime vuonna 8,8 miljardia euroa. Suomen ja Ruotsin lisäksi Telia toimii Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa ja Latviassa.