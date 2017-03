Kilpailuvalvoja hyväksyi terveysalan yrityskaupan: Diacor ja Terveystalo saavat luvan yhdistyä

Talous

Kilpailu - ja kuluttajavirasto hyväksyi torstaina terveyspalveluyritysten Terveystalon ja Diacorin yhdistymisen.



Virasto siirsi Terveystalon ja Diacorin välisen yrityskaupan jatkoselvitykseen joulukuussa 2016, koska se katsoi alustavan arvionsa perusteella, että yrityskauppa saattaisi aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia erityisesti työterveyspalveluiden markkinoilla.



Selvitysten jälkeen virasto kertoi torstaina, että terveyspalvelujen markkinoille jää myös riittävästi kilpailua yrityskaupan jälkeenkin.



Kilpailu - ja kuluttajaviraston mukaan yhtiöillä on suhteellisen vähän päällekkäisyyttä. Terveystalon markkina-asema on vahvin Pohjois- ja Itä-Suomessa, mutta pääkaupunkiseudulla markkinaosuus on selvästi alhaisempi kuin muualla maassa. Diacor on puolestaan alueellinen toimija, jonka toimipisteet sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja Turussa.



Yhdistymisen myötä Helsingin Diakonissalaitoksesta tulee Terveystalon merkittävä omistaja. Diakonissalaitos rahoittaa osakkuutensa tuotoilla tekemäänsä diakoniatyötä.



Diacorin palveluksessa olevat noin 700 työsuhteessa olevaa työntekijää siirtyy kaupan myötä Terveystalolle vanhoina työntekijöinä, ja samalla myös ammatinharjoittajien sopimukset siirtyvät Terveystalolle.



Diacorin kokonaismyynti vuonna 2015 oli vajaat 130 miljoonaa euroa ja Terveystalon 505 miljoonaa euroa.