Eläkeläisten tuloerot kasvoivat: kansaneläkeläisten keskitulo 15 000 euroa pienempi kuin tulokärjellä

Eläkeläisten tuloerot ovat kasvaneet Tilastokeskuksen tulonjakotilaston mukaan.



Tulonjakotilaston yläpäässä ovat eläkeläiset, jotka ennen eläköitymistä olivat ylempiä toimihenkilöitä eli toimivat esimerkiksi johtajina.



Tällaisia eläkeläistalouksia on jo suuri joukko, vajaat 14 prosenttia kaikista eläkeläiskotitalouksista eli 130 000.



Tilastokeskus laskee, mikä on tällaisen kotitalouden suurituloisimman henkilön käytettävissä oleva eli verojen jälkeen saatu tulo. Vuonna 2015 se oli 29 000 euroa.



Varakkaimpien eläkeläisten tulot ylittävät selvästi suomalaisten kotitalouksien keskimääräiset tulot. Suomalaisten käytettävissä olevan rahatulon mediaani oli 22 300 euroa vuonna 2015.



Tulonjakotilastossa laskettuun rahatuloon ei oteta mukaan myyntivoittoja eikä siihen lasketa myöskään asuntotuloa, joka tarkoittaa omistusasunnosta saatua laskennallista hyötyä.



Suurituloisin ryhmä erottuu selvästi ja on ottanut jo 15 000 euron eron verrattuna köyhimpiin eläkeläisiin. Toisessa ääripäässä ovat pääasiassa kansaneläkkeen varassa olevat eläkeläiset, joiden mediaanitulo oli 14 000 euroa.



Mediaani tarkoittaa keskimmäistä lukua.



Pienituloisimpien ryhmä on kooltaan selvästi pienempi kuin varakkaiden eläkeläisten joukko: pelkästään kansaneläkkeen varassa oli vuonna 2015 noin 25 000 eläkeläiskotitaloutta.



Myös eläkkeellä olevien maatalousyrittäjien eläkkeet jäävät mataliksi. Tilastokeskuksen mukaan tällaisen kotitalouden mediaanitulo suurituloisimman mukaan laskettuna oli toissa vuonna 15 000 euroa.



Maatalousyrittäjäkotitalouksia oli noin 60 000.



Eniten eläkeläiskotitalouksien ryhmässä on eläkkeellä olevien työntekijöiden talouksia, joita oli vuonna 2015 noin 320 000. Kaikista eläkeläiskotitalouksista tämä oli 36 prosenttia. Tässä ryhmässä mediaanitulo oli 17 500 euroa.



Tilastokeskuksen tulonjakotilaston mukaan Suomessa oli vuonna 2015 runsaat 890 000 eläkeläiskotitaloutta, mikä on jo kolmannes maan kaikista kotitalouksista.