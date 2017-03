Yllätysuutinen Suomen taloudesta: Kuluttajien optimismi korkeammalla kuin koskaan

Talous

Talouteen ilmestyneet valonpilkahdukset ovat saaneet suomalaiset ennenkuulumattoman optimismin valtaan. Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten luottamus talouteen on korkeammalla kuin koskaan aiemmin.



Optimismi näkyy esimerkiksi siinä, että 23 prosenttia suomalaisista katsoo, ettei heillä ole mitään vaaraa tulla irtisanotuksi työstään. 18 prosenttia uskoo, että irtisanomisen vaara on vähentynyt viime kuukausina.



Tilastokeskus on mitannut suomalaisten luottamusta talouteen vuodesta 1995. Kyselyssä tiedustellaan esimerkiksi, mihin suuntaan vastaajat ajattelevat Suomen talouden kehittyvän, ja millaisena he pitävät omaa työtilannettaan.



Vastauksista kootaan kokonaisarvo, joka siis ei ole ollut näin korkealla koskaan mitattuna aikana.







Vuodentakaiseen verrattuna suomalaisten käsitys myös koko kansakunnan työllisyysnäkymien kehittymisestä on parantunut harppauksin. Vuosi sitten vain 21 prosenttia ajatteli, että työttömyys vähenee Suomessa seuraavan vuoden aikana, ja 42 prosenttia katsoi sen nousevan.



Nyt luvut ovat keikahtaneet päälaelleen: 43 prosenttia ajattelee työttömyyden laskevan tänä vuonna, 18 prosenttia nousevan.



Myös muut luottamusluvut ovat parantuneet. Entistä isompi osa kuluttajista uskoo, että Suomen talous ja heidän oma taloutensa paranevat. 73 prosenttia kuluttajista myös arvioi, että nyt on hyvä aika ottaa lainaa. Pitkän ajan keskiarvo on 62 prosenttia.



Entistä useammalla on myös jäänyt rahaa säästöön.