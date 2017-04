Terveysteknologian vienti kasvoi yli kahteen miljardiin euroon

Talous

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Suomalaisen terveysteknologian viennillä menee hyvin. Viennin arvo ylitti viime vuonna kaksi miljardia euroa ja vienti kasvoi vajaat kymmenen prosenttia edellisvuoteen verrattuna, kertoi Terveysteknologian liitto.



Alan kauppataseen ylijäämä ylitti ensimmäisen kerran miljardin euron rajapyykin. Terveysteknologia on yksi nopeimmin kasvavista korkean teknologian vientialoista Suomessa.



Viime vuonna kasvu johtui pääosin terveydenhuollon laitteiden viennistä, joka kasvoi 12 prosenttia yhteensä 1,35 miljardiin euroon.



Terveysteknologian vienti on kasvanut jo 20 vuoden ajan, kertoo liitto. Tärkein vientikohde on Yhdysvallat, jonka osuus on 40 prosenttia kokonaisviennistä. Vienti Yhdysvaltoihin kasvoi lähes neljänneksellä. Euroopan osuus kokonaisviennistä oli noin kolmannes.



Terveysteknologian liiton mukaan ala työllistää Suomessa reilut 10 000 ihmistä.