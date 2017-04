Komissio hyväksyy teollisuuden päästökauppatuen

Talous

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Euroopan komissio antaa hyväksyntänsä suomalaiselle teollisuudelle myönnettävälle päästökauppatuelle. Komission mukaan tuki, jolla teollisuudelle hyvitetään päästökaupasta aiheutuvia epäsuoria kustannuksia, on EU:n valtiontukisääntöjen mukainen.



Joulukuussa hyväksytyssä tukimallissa valtio korvaa energiaintensiivisille yrityksille osan lisäkustannuksista, jotka aiheutuvat sähkön hinnan noususta päästökaupan seurauksena. Valtio korvaa lisäkustannuksista enimmillään 40 prosenttia.



Komission mukaan merkittävä osa päästökaupan kustannuksista jää yhä tukea saavien yritysten kannettaviksi, joten niillä on edelleen kannustin vähentää sähkönkulutustaan.



Tukea maksetaan vuosina 2017–2021. Selvästi suurin tuen saaja on metsäteollisuus.



Hallituksen esityksessä arvioidaan, että lähivuosina tuki olisi 43 miljoonaa euroa vuodessa ja nousisi siitä runsaaseen 50 miljoonaan euroon. Kaikkiaan tukea olisi jaossa jopa 232 miljoonaan euroa.



Tukipotti voi jäädä huomattavasti pienemmäksi, jos päästöoikeuksien hinta ei lähde nousuun. Komissio arvioi, että tukea maksettaisiin kaikkiaan noin 149 miljoonaa euroa.