Rapala irtisanoo 50 työntekijää helmikuussa ilmoitettujen yt-neuvottelujen päätteeksi. Irtisanomisista viisi toteutetaan eläkejärjestelyin, konserni kertoo tiedotteessa.



Neuvottelut koskivat Rapalan uistintehtaalla Vääksyssä tuotannon joidenkin osien siirtoa Rapala VMC -konsernin Sortavalan ja Pärnun tehtaille.



Tuotannon siirto ja konsernin laskenut kannattavuus aiheuttavat sekä Vääksyn tehtaalla että Helsingin pääkonttorilla toimihenkilöiden töiden uudelleenjärjestelyjä.



Yhteensä 50 ihmisen työtehtävä lakkaa, kun alun perin arvioitu vähennystarve oli 45–53 työntekijää. Henkilöstövähennykset toteutuvat keväästä alkaen.



Marttiini Oy:n puukkotehtaalla Rovaniemellä aloitetut yt-neuvottelut päällekkäisistä tuotannon toiminnoista Rovaniemen ja Pärnun tehtaissa jatkuvat edelleen. Vähennystarve Rovaniemellä on enintään kymmenen työntekijää.



Marttiini on yksi kansainvälisen kalstusvälinekonsernin brändeistä. Konserni osti Marttiinin perheeltä puukkotehtaan koko osakekannan vuonna 2005.



Järjestelyjen ja irtisanomisten tavoitteena on kaikkiaan noin 1,5 miljoonan euron vuosittaiset säästöt, jotka toteutuisivat ensi vuoden aikana. Henkilövähennyksiin liittyvät kertaluonteiset kulut ovat arviolta 0,2 miljoonaa euroa, jotka kirjataan tälle vuodelle.