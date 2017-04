Danske Bank aloittaa yt-neuvottelut – vähennystarve on enintään 69 henkilöä

Talous

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Ammattiliitto Pro kertoi, että tanskalaisomisteinen Danske Bank aloittaa maanantaina 10. huhtikuuta yt-neuvottelut, joiden tavoitteena on henkilöstön vähentäminen.



Neuvotteluiden piirissä on 268 henkilöä ja vähennystarve on enintään 69 henkilöä. Neuvottelut ja vähennykset koskevat Suomen toimintoja.



Neuvottelut koskevat kahdeksaa yksikköä. Ne ovat Personal Banking, Business Banking, Business Banking/Housing, Payment Services, Debt Collectionin kaksi tiimiä, Digital Engagement Channels, Markets IRD, FX ja Alpha Finland.



Pron mukaan työnantajan vähennykset kohdentuvat eri puolille Suomea ja ne tarkentuvat neuvottelujen aikana.



Danske Bank on Pron mukaan tiedottanut yt-neuvotteluista vain talon sisällä. Yrityksessä on parhaillaan käynnissä help deskin vaikeutetut yt-neuvottelut. Danske Bank on siirtänyt niin sanottuja back office -toimintojaan Liettuaan.



Danske Bankin henkilöstöyhdistys Pro ry tekee kaikkensa henkilöstövähennysten minimoimiseksi, Pron tiedote kertoo.