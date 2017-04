Öljyn hinta lähti nousuun Syyrian-iskun jälkeen

Talous

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Raakaöljyn hinta lähti nousuun Yhdysvaltojen Syyrian-iskun jälkeen perjantaina.



Öljyfutuurien hinnat nousivat enemmän kuin kaksi prosenttia eli korkeimmalle tasolle kuukauteen. Tosin hinnat palasivat sittemmin lähes ennalleen, kun kävi ilmi, ettei tarjonnalle ole suurempaa välitöntä uhkaa.



Vaikka Syyria on on rajoittanut öljyntuotantoaan, iskut aiheuttivat maan sijainnin takia huolta öljyn saannista. Naapurimaa Irak on öljyntuojamaiden järjestön Opecin toiseksi suurin öljyntuottaja.



Hintojen nousua hillitsevät suuret varastot ja liuskeöljyn kasvanut tuotanto. Markkinoilla olikin yhä ylitarjontaa, vaikka Opec pyrki rajoittamaan tarjontaa, jotta hinnat nousisivat.



Esimerkiksi Brent-öljyn barrelihinta kävi korkeimmillaan aamulla 56,08 dollarissa, kun eilen se jäi 54,89 dollariin.



WTI-öljyn hinta oli korkeimmillaan 52,94 dollarissa ja oli eilen 51,70 dollaria barrelilta.



Molemmat hintapiikit olivat korkeimmat sitten maaliskuun alun.



Ilmaiskut heijastuivat muutenkin maailmanmarkkinoihin ja hintoihin. Esimerkiksi ”turvallisen” kullan hinta nousi, mutta laskua oli osakemarkkinoilla ja dollarin arvossa.