Kultakaivos Raahessa saatetaan käynnistää uudelleen – ruotsalaisyhtiö teki esisopimuksen

Ruotsalainen kaivosyhtiö Nordic Mines yrittää elvyttää kullan tuotannon Laivan kaivoksessa Raahessa.



Nordic Mines ilmoittaa tehneensä esisopimuksen kanadalaisen kaivosyhtiön Firesteel Resourcesin kanssa. Tarkoituksena on, että kanadalaisyhtiö ostaa enemmistön Laivasta ja investoi siihen, jotta tuotanto pääsee jälleen käyntiin.



Hanke suunnitellaan tehtävän useassa vaiheessa, joiden jälkeen kanadalaisilla olisi vähintään 60 prosenttia Laivasta ruotsalaisen Nordic Marknad -yhtiön kautta.



Laivan kaivos oli tuotannossa vuosina 2011–2014, mutta sen jälkeen tuotanto keskeytettiin, kun Nordic Mines oli hakeutunut yrityssaneeraukseen. Yhtiö on siitä lähtien etsinyt uutta omistajaa tai strategista yhteistyökumppania.



Raahen Laiva-kaivoksen toiminta oli tappiollista alkumetreiltä lähtien, ja kullan hinnan raju lasku vaikeutti taivalta edelleen. Kullan hinta painui vuoden 2013 lopulla noin 950 euroon unssilta, kun vielä lokakuussa 2012 kultaunssista maksettiin lähes 1 400 euroa.



Nyt kullan hinta on toipunut jo yli 1 200 euroon, mikä on nostanut kiinnostusta kultakaivoksiin.



Nordic Minesin mukaan Firesteel Resources on yhtiö, jolla on pitkä kokemus kaivosten elvyttämisestä ja ylösajosta.