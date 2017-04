Parjatut yritystuet joutuvat hallituksen leikkaussaksien alle kehysriihessä – HS kokosi listan tuista, joista leikkaamalla hallitus saa lisärahaa innovaatioihin

Talous

Hallituksella

Työ- ja elinkeinoministeriön

Teollisuuden

Työ- ja elinkeinoministeriöstä

Esimerkiksi seuraavia tukia on tulilinjalla:

1. Kauppa-alustuki

2. Uusiutuvan energian tuotantotuki

3. Maaseudun yritystuki

3. Palkkatuki yrityksille

4. Starttiraha

5. Kuljetustuki

6. Luotsauksen hintatuki