Useat lakot uhkaavat häiritä ruokakauppojen toimintaa toukokuussa – työtaisteluita kaavailevat ylemmät toimihenkilöt

Tuhannet kaupan alan ylemmät toimihenkilöt uhkaavat järjestää useita työtaisteluja toukokuussa. Kohteena ovat ensin isot kaupat kuten K- ja S-kaupat, Stockmann ja mahdollisesti myös Lidl.



Helsingin Sanomien tietojen mukaan työtaistelut olisivat esimerkiksi pistelakkoja mutta myös koko henkilöstöryhmien ulosmarsseja päiväksi tai puoleksi päiväksi. Myöhemmin lakot saattavat laajentua.



Etenkin jos lakot jatkuvat pitempään, niillä voi olla myös vaikutusta alihankintaan sekä ostotoimiin ja tätä kautta myös kauppojen palveluihin.



Ylemmät toimihenkilöt järjestävät tiedotustilaisuuden tänään kello 14.30 Helsingissä, jossa he kertovat tarkemmin työtaistelusta.



Työntekijät vaativat lakoilla ylemmille toimihenkilöille työehtosopimusta, sillä työnantajapuoli ei ole halunnut solmia työehtosopimusta vaan sopia asiat työpaikoilla.



Lakot järjestäisi Ylemmät Toimihenkilöt YTN, joka on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. Lakkoja neuvotellaan valtakunnansovittelijan johdolla.



Näin YTN pyrkii saamaan Kaupan liiton neuvottelemaan samalla työehtosopimuksesta. Jos neuvottelut alkavat, lakot todennäköisesti perutaan toistaiseksi tai siirretään.



Kiista on jatkunut jo vuosia.



Helmikuun 14. päivä YTN jätti Kaupan liitolle neuvotteluesityksen toimihenkilöiden työehtosopimuksesta. Tämän työnantajien Kaupan liitto torjui 9. maaliskuuta, mutta pyysi samalla mukaan neuvottelemaan tulevaisuushankkeista, joiden yksi osa olisi työmarkkinoiden kehittäminen.



Palkansaajapuolen mukaan sopimuksella olisi mahdollista edistää laajasti paikallista sopimista. Työnantajapuoli uskoo, että työehdoista voi sopia ilman työehtosopimusta liittojen välisellä yhteistyöllä ja yrityskohtaisilla pelisäännöillä.



YTN:n ja Tradenomiliiton mukaan muun muassa palkattomat ylityöt ovat lisääntyneet niin paljon, että myös ylemmät toimihenkilöt tarvitsevat työehtosopimuksen ja tätä kautta vahvemman roolin, kun työpaikan työehdoista sovitaan.



Kaupan mielestä YTN:n vaatimus työehtosopimuksesta haiskahtaa järjestö- ja valtapolitiikalta, sillä akavalainen Tradenomiliitto kilpailee Pamin kanssa muun muassa kaupan alemmista esimiehistä. Kaupan mielestä työehtosopimus lisäisi työmarkkinajärjestöjen valtaa ja siirtäisi päätöksiä työpaikoilta liitoille.



Kaupan mielestä ylitöiden korvaaminen ratkaistaan työaikalaissa, sillä parhaillaan uudistettava työaikalaki määrää, ketä työaikalaki koskee.



YTN vastaa Akavan jäsenkentässä ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla.



YTN:n jäseninä on 19 akavalaista liittoa, joiden kautta se edustaa noin 170 000 asiantuntijaa ja esimiestä eri toimialoilla. Kaupan alalla arvioidaan olevan reilut 20 000 ylempää toimihenkilöä.