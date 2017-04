Opecin tuotantorajoitukset näyttävät tehoavan: Öljymarkkinat ovat tasapainottumassa

Talous

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Raakaöljy kallistui torstaina sen jälkeen, kun Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi kysynnän ja tarjonnan markkinoilla olevan pian tasapainossa.



Pohjanmeren Brent-viitelaadun raakaöljy hinta kohosi torstaina illansuussa 0,13 dollaria 55,99 dollariin barrelilta. Barreli on öljykaupan mittayksikkö. Sen tilavuus on 159 litraa.



Kansainvälisen energiajärjestön mukaan öljyvarastot etenkin kehittyvissä kansantalouksissa supistuivat maaliskuussa.



”Voimme luottavaisesti todeta, että markkinat ovat hyvin lähellä tasapainoa”, järjestön kuukausittaisessa raportissa todetaan.



Myöhemmin torstai-iltana raakaöljy alkoi taas halventua, mikä kuvastaa yleistä epävarmuutta.



Tuotanto on ollut kolme vuotta kysyntää suurempaa, mikä aiheutti raakaöljyn voimakkaan halpenemisen. Halvimmillaan hinta oli tammikuussa 2016, jolloin Brent-viitelaadun öljy maksoi alle 30 dollaria barrelilta.



Ylitarjonnan takia öljynviejävaltioiden yhteistyöjärjestö Opec päätti rajoittaa tuotantoa kuluvan vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana. Opecin tilastojen perusteella valtiot supistivat tuotantoaan maaliskuussa jopa hieman luvattua enemmän.



Kansainvälisen energiajärjestön mukaan OECD-valtioiden öljyvarastot pienenivät maaliskuussa 17,2 miljoonalla barrelilla. Supistumisesta huolimatta raakaöljyä oli varastoissa 300 miljoonaa barrelia enemmän kuin viiden vuoden kuluessa keskimäärin.



Energiajärjestö paransi myös arviotaan öljyn kysynnästä tänä vuonna. Järjestö ennustaa öljyn kysynnän kasvavan tänä vuonna 1,3 miljoonaa barreliin vuorokaudessa, mikä olisi 40 000 barrelia enemmän kuin edellisessä ennusteessa. Järjestön tosin huomautti myös, että ennuste voi osoittautua liian myönteiseksi.



Suomessa raakaöljyn kallistuminen vaikuttaa viipeellä polttonesteiden kuluttajahintoihin, koska kauppaa käydään futuureilla.



Futuuri on sopimus, jossa sitoudutaan ostamaan ja myymään tulevaisuudessa tietty määrä hyödykettä ennalta määrättynä ajankohtana sopimuksessa sovittuun hintaan.



Suomessa muutokset raakaöljyn hinnassa eivät siirry yhtä suoraviivaisesti kuluttajahintoihin kuin monissa muissa valtioissa, mihin yhtenä syynä on polttoaineiden kireä verotus.