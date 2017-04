Ali tiskaa ja laittaa ruokaa parin euron tuntipalkalla – Suomeen on syntymässä harmaa talous, joka pyörii siirtolaisten hyväksikäytöllä Jokaista pimeää työpaikkaa kohden on vastaanottokeskuksessa sata halukasta, sanoo turvapaikkaa hakenut irakilainen Ali. Tutkijat varoittavat, että Suomeen on vaarassa syntyä pysyvät harmaat työmarkkinat.