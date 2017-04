Näin tingit koron alas ja mitoitat lainasi oikein – HS kokosi tietopaketin ensiasunnon ostajalle

Talous

Vuokralla vai omaan asuntoon? Mitä omistusasuminen maksaa?

Aloita asp-säästäminen, jos aiot ostaa asunnon vasta parin vuoden kuluttua

Neuvottele laina ensin. Älä ota liian suurta lainaa.

Tarvitset säästöjä ja/tai lisävakuutta

Kilpailuta pankkeja

Lainaturvavakuutus tai korkosuoja?

Älä tee hätiköityjä päätöksiä

Myyntihinta vai velaton hinta?

Tee ostotarjous vasta kun olet varma

herättää pesänrakennusvietin myös ihmisissä. Siksi kevään kuukaudet ovat asuntokaupassa vilkkaita. Jos olet pesänrakennuksessa ensimmäistä kertaa, on hyvä tietää muutama asia.Ensinnäkin pitää miettiä, haluaako ylipäätään omistaa asuntonsa vai asua vuokralla. Ja sitten pitää vielä järjestää rahoitus ennen kuin kannattaa lähteä varsinaisille asuntokaupoille.Seuraavassa on listattu koko joukko asioita, joita ensiasunnon ostajan kannattaisi miettiä ja tehdä.sanotaan, että vuokraan käytetyllä rahalla maksaisi jo niin ja niin suurta asuntolainaa. Vuokralla asumisen ja omistamisen välinen yhtälö on todellisuudessa vähän monimutkaisempi.Kun omistaa asunnon, asumisesta tulee myös muita kustannuksia kuin lainan lyhentäminen. Kiinteistön ylläpidosta ja esimerkiksi lämmityksestä maksetaan yleensä yhtiövastikkeessa, joka on yksiössä noin 100–200 euroa kuukaudessa. Lisäksi pitää maksaa sähköstä, vedestä ja kotivakuutuksesta.Asunnon omistajan pitää myös varautua taloyhtiön remontteihin. Niitä tulee joka talossa ennemmin tai myöhemmin eteen. Siksi niistä on tärkeätä ottaa selvää ennen kuin ostaa asunnon. Putkien uusiminen, julkisivu- ja parvekeremontti taikka hissien rakentaminen tuo pienellekin asunnolle huomattavan laskun.Esimerkiksi putkiremontti maksaa yleensä 500–1000 euroa neliötä kohden.Oma asunto on silti hyvä tapa säästää ja sijoittaa. Vähitellen maksat asuntoa omaksi ja myös sen arvo saattaa nousta. Siitä ei tosin ole takeita, vaan asuntojen hinnat voivat myös laskea. Helsingin seudulla se ei kuitenkaan ole kovin todennäköistä.aiot ostaa asunnon aikaisintaan parin vuoden kuluttua, sinun kannattaa aloittaa asp-säästäminen. Asp-tilille saa normaalia paremman koron ja lisäksi säästöille saa vielä 2–4 prosentin lisäkoron siinä vaiheessa kun asunto ostetaan. Asp-säästäjä saa myös automaattisesti valtion takauksen ja lainalle ilmaisen korkosuojauksen.Etujen rahallinen arvo on huomattava.Asp-lainan lisäksi voit ottaa tavallista asuntolainaa, eli asunnon hinta ei rajoita asp-säästöjen käyttämistä. Nopeimmillaan asp-säästöt voi kartuttaa runsaassa puolessatoista vuodessa.asuntojen katsomista, ota selvää pankista, miten paljon saat tuloillasi lainaa tai saatko lainaa ylipäätään. Näin osaat katsoa itsellesi sopivan hintaisia asuntoja, ja voit tehdä ostotarjouksen, kun olet löytänyt haluamasi asunnon.Vakituista työpaikkaa ei välttämättä tarvitse olla, mutta maksukyky on tärkein mittari, jolla lainan myöntämistä arvioidaan.Korot ovat olleet poikkeuksellisen matalalla tasolla jo monta vuotta, mutta tilanne voi muuttua nopeastikin. Pankkien pitäisi arvioida maksukykyäsi oletuksella, että korot nousevat kuuteen prosenttiin ja laina maksetaan takaisin 20 vuodessa.Korkojen vaikutus lyhennyksiin on todella suuri. Esimerkiksi 140 000 euron lainan lyhentäminen nykyisellä korkotasolla maksaisi noin 650 euroa kuukaudessa, kuuden prosentin korolla lyhennys olisi jo yli 1000 euroa.korkolaskelma tosissasi, äläkä ota liian suurta lainaa, vaikka pankki sellaisen myöntäisikin. Arvioi myös menosi realistisesti. Nuorilla aikuisilla on tapana aliarvioida esimerkiksi se, miten paljon lasten kasvattaminen maksaa. Kulut kasvavat lasten kasvaessa, eikä päin vastoin.Älä siis mitoita maksukykyäsi kireälle sen mukaan, mitä nyt ehkä sinkkuna tai nuorena parina kulutat, vaan jätä varaa myös elämästä nauttimiseen ja elämäntilanteen muutoksille.pitää olla täydet vakuudet. Ostamastasi asunnosta pankki hyväksyy vakuudeksi 70–75 prosenttia. Sinulla pitää olla siis joko säästöjä tai lisävakuuksia 25–30 prosentille kauppahinnasta. Asp-lainan saaminen edellyttää, että kauppahinnasta kymmenen prosenttia on säästettynä. Asp-säästäjä saa loppuosalle ilmaiseksi valtion takauksen.Vakuudeksi käy myös esimerkiksi vanhempien henkilötakaus, vanhempien asunto tai pankista ostettava valtion takaus.Lainakattolaki kuitenkin edellyttää, että ensiasunnon ostajalla on säästöjä tai reaalivakuutta vähintään viisi prosenttia kauppahinnasta. Sitä osuutta ei voi korvata henkilötakauksella eikä valtiontakauksella.lainatarjous useammalta pankilta. Kun olet saanut ensimmäiset tarjoukset, kysy vielä, suostuisiko toiseksi alimman tarjouksen antanut pankki alittamaan siihen mennessä saamasi alimman tarjouksen.Lainan kokonaiskorko muodostuu viitekorosta ja marginaalista. Viitekorko on yleensä 6 tai 12 kuukauden euribor, jotka ovat tällä hetkellä miinuksella. Marginaalit liikkuvat tällä hetkellä noin prosentissa tai sen alapuolella.Marginaalitarjoukseen vaikuttavat maksukykysi ja tulonäkymäsi, eli se, kuinka houkuttelevana asiakkaana pankki sinua kokonaisuutena pitää. Älä siis masennu, jos kirurgiksi erikoistuva ystäväsi sai itseäsi paremman tarjouksen.tarjoaa sinulle asuntolainan kylkeen monenmoista suojatuotetta työttömyyden, sairauden ja kuoleman varalta. Jos sinulla on puoliso ja erityisesti, jos teillä on lapsia, teidän kannattaa harkita ainakin henkivakuutuksen ottamista.Jos kaikkein pahin tapahtuisi, olisi hyvä, ettei jäljelle jäävien tarvitsisi ensimmäiseksi miettiä asunnon myymistä lainoista selviämiseksi.On makuasia, kannattaako muunlaista suojaa ottaa. Kiinteitä korkoja tai korkokattoja saa tällä hetkellä suhteellisen edullisesti, koska pitkät korotkin ovat matalia.Lainan maksun pitkän työttömyyden jälkeen turvaava lainaturva on sen sijaan varsin kallis.asuntokauppoihin maltilla. Joillakin alueilla Helsingissä kysyntä on ollut tänä keväänä kuumaa ja hinnat ovat ennestäänkin korkeita. Älä silti tee hätäisiä päätöksiä. Unelmiesi asuntoja on todennäköisesti olemassa enemmän kuin yksi kappale. Yleisesti ottaen asuntokauppa on yhä rauhallista.Mieti rauhassa, miten ja missä todella haluat asia. Hinnat ovat korkeita Helsingin keskustassa mutta vähän kauempana on jo huomattavasti halvempaa. Arvostatko enemmän kalliita tehoneliöitä vai ehkä vähän väljempää asumista?Kierrä näytöillä, niin pääset selville alueen hintatasosta ja asuntojen kunnosta. Ota aina selvää myös taloyhtiön kunnosta ja tulossa olevista remonteista. Ne selviävät taloyhtiön pitkän tähtäimen suunnitelmasta ja talousarviosta. Asiakirjat saat välittäjältä. Putkiremontti voi maksaa kymmeniä tuhansia euroja pienessäkin asunnossa.Katso asunnon yhtiövastike ja muut asumiskulut. Selvitä, onko asunto omalla tai vuokratontilla. Helsingissä kaupungin tonttivuokrat voivat nousta huomattavasti lähivuosina.Tutki asuntoa huolella. Nostele mattoja ja katso verhon taakse. Mieti, miten sisustaisit asunnon.uusissa asunnoissa ostohinta saadaan näyttämään mukavan edulliselta, kun taloyhtiöön on jätetty jo valmiiksi paljon rakentamislainaa. Vanhoissa asunnoissa remonttikuluja on saatettu jättää yhtiölainaksi. Tätä yhtiölainaa maksetaan takaisin rahoitusvastikkeella.Asunnon todellinen hinta on niin sanottu velaton hinta, johon yhtiölainat on laskettu mukaan. Asunnon omistajana vastaan yhtiölainasta ihan samalla tavalla kuin omasta asuntolainastakin.olet varma, että haluat juuri tämän asunnon, tee välittäjälle tai myyjälle ostotarjous. Se on sitova eli harkitse huolella ennen tarjouksen tekemistä.Ostotarjouksesta voi vetäytyä, mutta silloin voi joutua maksamaan sopimussakon, joka voi olla enintään neljä prosenttia kauppahinnasta.