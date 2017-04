Valmet joutunut miljoonariitaan Brasiliassa – Eteläamerikkalainen kauppakumppani hakee korvauksia

Talous

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Suomalaisyritys Valmet on joutunut oikeuskiistaan Brasiliassa. Kiista koskee teknologiaa, jonka Valmet myi eteläamerikkalaisen Suzanon selluloosatehtaalle Maranhãon osavaltioon vuonna 2011. Kaupan arvo oli noin miljardi Yhdysvaltain dollaria (noin 940 miljoonaa euroa tämän päivän kurssilla).



Riita käy ilmi Helsingin hovioikeuden käsittelemästä turvaamistoimihakemuksesta, jolla Valmet yritti estää Suzanoa nostamasta sen antamia 23 miljoonan euron takuita. Hovioikeus hylkäsi Valmetin vaatimuksen tiistaina.



Kyse on oikeuden päätöksen perustelujen mukaan siitä, että Suzano katsoo, ettei Valmetin toimittama teknologia toimi sovitulla tavalla. Tästä syystä se on päättänyt nostaa 23 miljoonaa euroa Valmetin Nordea-pankkiin sopimuksen takuuksi maksamia varoja.



Valmet taas syyttää kauppakumppaniaan siitä, että tämä on yrittänyt estää sitä valvomasta koneiden toimintaa.



Riitaa käsitellään brasilialaisessa välimiesoikeudessa. Siellä ratkaistaan, onko Suzanolla oikeus nostamaansa korvaukseen. Suomessa Valmet on pyrkinyt siihen, että suomalainen oikeusistuin estäisi Suzanoa nostamasta takuita ennen välimiesoikeuden päätöstä.



Tammikuussa Helsingin käräjäoikeus päätyi siihen, ettei turvaamistoimelle ole edellytyksiä. Valmet valitti päätöksestä hovioikeuteen, joka päätti tiistaina pitää käräjäoikeuden päätöksen voimassa.