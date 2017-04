Ilmastonmuutos nopeuttaa puiden kasvua ja verotus suosii metsänomistajaa – HS kertoo vinkit, miten sijoitat metsään

Talous

Kun korot

Sijoittajan

Mutta

Saarimaa

1. Ylituotot tehdään ostettaessa

Hinta

2. Puusto ratkaisee hinnan

Hehtaarit

3. Varaudu 10–20 vuoden sijoitukseen

Saarimaa

4. Tili tehdään tukkeja myymällä

Suurimmat

5. Käy metsässä, tutki arvioita

Metsän

6. Osta oikeilta seuduilta

Mika Venho

7. Kiinnitä huomio puuston korjattavuuteen

Sekä

8. Tee metsätilasta mieleisesi

Jos et pysty

9. Perehdy verotukseen

Saarimaa

10. Tee luopumissuunnitelma jo ostaessa

Tilan jälleenmyyntiarvo