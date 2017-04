Liike-elämässä mokaillaan hartaasti, ja yksi suomalaistuote pääsi epäonnistumisia esittelevään museoon – muistatko tämän vempaimen?

Talous

Piilaakson

West

Nyt

Suomalaisyrityksiä

West ei halua

Westin

Museum of Failure aukeaa Helsingborgissa 7. kesäkuuta. Lisäksi museon pop-up-näyttely on keväällä ja kesällä nähtävissä muun muassa Göteborgissa ja Malmössä sekä Berliinissä. Tarkemmat tiedot museumoffailure.se http://museumoffailure.se

Korjaus 20.4. klo 11.45: Museon perustajan etunimi on Samuel, ei Matias.