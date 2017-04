Valtaosan varallisuudestaan hävinneen Aulin, 80, asioita hoitanut sijoituspäällikkö ansaitsi yli 200 000 euroa vuodessa – Vakuutuksia myydään niin kalliilla kuin asiakas suostuu maksamaan

Fakta

SEB



SEB on ruotsin toiseksi suurin pankki Nordean jälkeen. Sen suurin omistaja on Wallenbergien suvun sijoitusyhtiö Investor.



Sillä on Suomessa sivukonttori, joka palvelee ennen kaikkea yrityksiä ja instituutioita. Työntekijöitä on Suomessa 350.



SEB-konsernin henkivakuutusyhtiö SEB Life International on rekisteröity Irlantiin. Sillä on kuitenkin työntekijöitä myös Suomessa.