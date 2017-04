Nokia vahvisti asemaansa kansanosakkeena: HS selvitti, mitkä pörssiyhtiöt ovat saaneet eniten omistajia

Talous

osakesijoittajilla on vankka luottamus Nokian brändiin. Vaikka puhelinten valmistus on loppunut aikaa sitten, uskoa riittää jäljelle jääneeseen verkkolaitteita valmistavaan Nokiaan.Luottamusta osoittaa viimeaikainen osakkeenomistajien määrän kehitys. Niin sanotuista kansanosakkeista, eli suomalaisten eniten omistamista osakkeista, Nokia on vahvistanut ykkösasemaansa.Osakerekisteriä ylläpitävän Euroclearin tilaston mukaan Nokian osakkeenomistajien lukumäärä oli viime vuoden lopussa noussut 237 682 osakkaaseen, kun kakkosena olevan teleoperaattorin Elisan omistajien lukumäärä jäi hieman alle 200 000:een., mitkä suomalaisista pörs­si­yh­tiöis­tä ovat saaneet eniten uusia omis­tajia kahden vuoden aikana.Nokia on saanut uusia omistajia lisää runsaat 20 000. Elisa on samaan aikaan menettänyt osakkaita lähes 16 000.Elisan eli entisen Helsingin Puhelinyhdistyksen omistajavähennyksen taustalla saattaa olla niin sanottu luonnollinen poistuma. Puhelinosakkeet ovat yleensä kulkeneet perintönä suvussa. Kun teleympäristö on muuttunut, perikunnat laittavat osakkeita myyntiin.20:n eniten omistetun listalla lisää osakkaita ovat Nokian lisäksi saaneet energiayhtiö Fortum, Nordea-pankki ja hissiyhtiö Kone. Kaikki tunnetaan hyvinä osingonmaksajina. Suosiotaan ovat kasvattaneet myös elintarvikeyhtiö Raisio sekä metsäyhtiöt Stora Enso ja Metsä Board. Metsäyhtiöistä UPM on menettänyt osakkaita.Huomattavaa suosituimpien osakkeiden listalla on se, että yhtiöistä enemmistö on kahdessa vuodessa menettänyt omistajia. Reilua vähennystä on esimerkiksi Nesteessä, lääkeyhtiö Orionissa ja perinteisissä konepajayh­tiöissä Valmetissa ja Metsossa.Osaselitys saattaa olla hyvässä kurssikehityksessä. Sijoittajat ovat korjanneet voitot talteen ja ehkä sijoittaneet rahat uusiin pörssiyhtiöihin, joita on ilmaantunut kiitettävästi viime vuosien aikana.äskettäin pörssiin tulleet yhtiöt ovat osakeanneissaan onnistuneet keräämään omistajikseen muutama tuhat osakasta. Esimerkiksi palvelulaitoksia operoivalla Suomen Hoivatiloilla on noin 5 500 osakasta, Verkkokauppa.comilla 5 000 ja ravintolayhtiö Restamaxilla 2 300 osakasta.Hyvän sijoitusympäristön vallitessa monet tulokkaat ovat onnistuneet nostamaan osakekurssiaan, mutta pienen omistajajoukon takia isot kansanjoukot eivät ole päässeet rikastumaan. Kurssiyllättäjä Kotipizzan kurssi on vajaassa parissa vuodessa yli kaksinkertaistunut, mutta osakkaita on vain alle kaksi tuhatta.Tulokkaista suosituimpia ovat teleoperaattori DNA runsaalla 13 000 osakkaalla, terveydenhuollon ketju Pihlajalinna noin 10 000 osakkaalla, halpakauppaketju Tokmanni Group noin 8 000 osakkaalla ja rakennusyhtiö Lehto suunnilleen 7 000 osakkaalla.kärkipään kummajainen on Talvivaaran Kaivososakeyhtiö, joka pitää hallussaan kuudetta sijaa. Sillä on edelleen osakkaita noin 80 000.Sotkamon kaivostoiminnan kanssa yhtiöllä ei ole enää tekemistä, mutta kotimaiset piensijoittajat ovat pysyneet saneerauksessa olevan yhtiön omistajina, vaikka osakkeen arvo on painunut lähes nollaan.Juuri lähes nollautunut arvo saattaa selittää, miksi omistajat eivät halua irrottautua osakkeesta. Kun rahat on jo menetetty, on päätetty katsoa mitä tuleman pitää. Yhtiön johtohan on kertonut hakevansa uusia liiketoimintakohteita.Verottaja on ilmoittanut hyväksyvänsä Talvivaarasta tulleen tappion vähennyskelpoiseksi, jos osakkeen myy markkinoilla. Sitä on myyty ainakin osakevälitystä harjoittavan Privanetin kautta. Osaketta on vaihdettu noin 0,03 euron hintaan.