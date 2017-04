Talous

Digitaalinen

Startup-yritys

Digitaalinen

testamenttipalvelu on aivan loistava idea. Ihmisen kaikki olennaiset asiakirjat, asiointitiedot sekä digitaaliset identiteetit ja omaisuuden yhteen paikkaan kokoava palvelu on todella tarpeellinen.Kuolleen asioiden selvittäminen on aina ollut vaivalloista, mutta nykypäivänä se voi olla piinallisen hankalaa. Ihminen saattaa elää myös digitaalista elämää erilaisissa palveluissa ja iso osa omaisuudestakin on vain digitaalisessa muodossa.Emonumin toteutus digitaalisesti testamenttipalvelusta vaikuttaa toimivalta. Palvelu saa väestörekisteriltä automaattisesti tiedon käyttäjän kuolemasta ja sen jälkeen digitaalisesta testamentista lähtee viesti käyttäjän valitsemalle omaiselle automaattisesti.Ongelma on kuitenkin Emonumin pienuus ja huteruus. Uskaltaisinko säilöä tietoni palveluun, jolla ei ole liikevaihtoa eikä pitkän aikavälin rahoitusta? Minulla ei ole mitään takeita siitä, että palvelu on pystyssä kahden vuoden kuluttua, saati silloin kun kuolen.Emonumin idea on kuitenkin niin hyvä, että sen luulisi kelpaavan tukevammillekin toimijoille, joiden pystyssä pysymisen takaa vakavaraisuus ja viranomaisvalvonta.testamenttipalvelu sopisi loistavasti esimerkiksi finanssiyritysten valikoimaan nyt, kun ne etsivät kiivaasti uutta liiketoimintaa.Oman pankin tai vakuutusyhtiön digitestamenttipalveluun voisi kerätä tiedot kaikesta muustakin olennaisesta asioinnista, omaisuudesta ja sitoumuksista tai esimerkiksi virallisesta testamentista. Tilin sisällöstä lähtisi tieto automaattisesti valituille omaisille, kun asiakas kuolee.Pohdinnan arvoista olisi sekin, pitäisikö tällaisen palvelun olla jopa osa valtion ylläpitämää kansalaisen asiointitiliä, joka aukeaa kesäkuussa uudelleen suomi.fi-palveluna.