Espoolainen videopeliyhtiö Remedy suunnittelee First North -listautumista

Peliyhtiö Remedy Entertainment suunnittelee First North -listautumista, yhtiö tiedottaa torstaina.



Mahdollisen listautumisen tavoite olisi yhtiön kasvustrategian toteuttaminen sekä uusien omien pelien kehitys- ja rahoittaminen.



Remedy tunnetaan palkittujen Alan Wake ja Max Payne -pelien luojana. Peliyhtiö on kehittänyt elokuvamaisia tarinavetoisia toimintapelejä vuodesta 1995 asti.



Max Payne -pelin suosio on myös poikinut jatko-osan ja elokuvaversion suurelta yhdysvaltalaiselta elokuvayhtiöltä.



Mobiilipeliyhtiö Next Games kertoi listautuvansa ensimmäisenä suomalaisena peliyhtiönä First North -listalle helmikuussa.



First North ei kuulu pörssin varsinaiseen listaan, vaan se on pörssin ylläpitämä uusien yritysten kauppapaikka.



Yhtiön listautumisen jälkeen talous ja teknologialehdet ovat spekuloineet, mikä peliyhtiö listautuu seuraavaksi.