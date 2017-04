Sisäfileetä, isoja kukkakimppuja ja firman bileitä – HS soitti 15 yritykseen ja selvitti, miten nousukausi niissä näkyy

Talous

Harvempi pesee ikkunansa itse

Yritykset järjestävät entistä enemmän juhlia

Uutta luoville johtajille tarjolla työpaikkoja

Ja taas me lennetään!

Sisäfilee käy kaupaksi

Tapahtumalippuja myydään enemmän

Kuluttajat haluavat näyttävämpiä kukkia

Urheiluvälineiden kauppa riippuu säästä

Pukuvuokraamossa odotellaan kesää

Venekaupassa harkitaan yhtä

Autoissa kiinnostaa kotimainen Mersu

Rautakaupassa ostetaan laatua

Elokuvissa käytiin taantumasta huolimatta

Hotellialalla taantuma kesti pitkään

Partureissa odotellaan uutta nousua