Teollisuuden kasvu hidastui hieman Kiinassa

Kiinan teollisuustuotanto kasvoi sunnuntaina julkaistujen tietojen mukaan odotettua heikommin huhtikuussa.



Tehtaiden ja kaivosten tuotantonäkymiä mittaava ostopäälliköiden indeksi oli huhtikuussa 51,2 prosenttia.



Indeksi kertoo talouskasvusta. Kun indeksi on yli 50 prosenttia, se viittaa noususuhdanteeseen. Alle 50 prosentin jäävä indeksi viittaa talouden supistumiseen.



Maaliskuussa indeksi oli korkeimmalla tasollaan viiteen vuoteen. Sen perusteella myös odotukset huhtikuun suhteen kasvoivat.



Kiinan talouskasvu on kiihtynyt tämän vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana. Sen lisäksi vähittäiskaupan myynti ja kauppatilastot tukevat käsitystä, että maailman toiseksi suurimman talouden kasvu elpyy viime vuoden hidastumisen jälkeen.



Kiina on pyrkinyt uudistamaan talouttaan palveluvaltaisemmaksi ja vähentämään riippuvuuttaan teollisuudesta. Rakennemuutos on osoittautunut vaikeaksi.