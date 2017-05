Tutkimus: Enemmistö naisista kokee, että autokauppiaat sivuuttavat heidät ja keskittyvät puhumaan miesostajalle

Talous

Autokaupassa asioivista naisasiakkaista 61 prosenttia arvioi, että myyjät sivuuttavat naisen ostajana ja puhuttelevat ensisijaisesti mukana olevaa miestä autokaupoilla. Alle 36-vuotiaista naisista 74 prosenttia kokee näin.



Valtaosa naisista, 62 prosenttia, kokee kuitenkin saavansa kysymyksiinsä myyjältä vastauksen asiallisesti ja vähättelemättä.



Nämä tiedot käyvät ilmi Danske Bankin rahoitusyhtiön Danske Financen vuosittain Taloustutkimuksella teettämästä tutkimuksesta.



Kyselytutkimuksen mukaan kohtelu näkyy siinä, että alle 36-vuotiaista naisista merkittävästi miehiä suurempi osa aikoo jatkossa vähentää autoliikkeissä asiointia ja siirtyä hoitamaan auton ostamiseen liittyviä asioita verkossa itsenäisesti.



Naisasiakkaista 42 prosenttia on sitä mieltä, että myyjät suhtautuvat heihin eri tavalla kuin miesasiakkaisiin. Alle 36-vuotiaista näin kokee 61 prosenttia.



Suomalaiset pitävät uuden autonsa tärkeimpänä valintakriteerinä auton taloudellisuutta. Joka viides valitsisi seuraavaksi autokseen sähkö-, kaasu- tai hybridiauton.



Naiset haluavat miehiä enemmän ympäristöystävällistä ja edullista autoa, jonka kulutus on pieni ja rahoitus on taattu.



Miehet sen sijaan unelmoivat hienommista ja paremmin varustelluista autoista. Naisista 63 prosenttia valitsisi alle 20 000 euroa maksavan auton, kun taas miehistä vastaava luku on 49 prosenttia.



Tutkimuksen mukaan auton hankinnasta unelmoi 19 prosenttia suomalaisista. Vähän päälle kahdeksan prosenttia suomalaisista aikoo myös ostaa auton vuoden sisällä.



Verkon merkitys autokaupassa kasvaa, mutta verkkoon mennään edelleen ensisijaisesti hakemaan tietoa.



Tutkimuksen mukaan 84 prosenttia aloittaa autonhankintansa etsimällä tietoja ja vertailemalla netissä erilaisia vaihtoehtoja. Verkossa vertaillaan muun muassa rahoitusvaihtoehtoja, vaikka lopullinen päätös tehdäänkin autoliikkeessä ja pankissa.



Noin kymmenen prosenttia olisi valmis tekemään rahoitushakemuksen itsenäisesti verkossa etukäteen.