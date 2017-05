Öljy halpeni torstaina alle 50 dollariin barrelilta – halvempaa kuin kertaakaan tänä vuonna

Talous

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Raakaöljy oli torstaina halvempaa kuin kertaakaan tänä vuonna.



Halpeneminen johtui pääasiassa siitä, että öljyvarastot Yhdysvalloissa supistuivat viime viikolla selvästi markkinoiden odotuksia vähemmän.



Pohjanmeren Brent-viitelaadun raakaöljy halpeni iltapäivällä 49,69 dollariin barrelilta ja yhdysvaltalainen West Texas Intermediate -viitelaadun raakaöljy 46,73 dollariin barrelilta.



Yhdysvalloissa raakaöljyvarastot supistuivat viime viikolla 930 000 barrelilla. Analyytikot arvioivat ennalta, että varastot olisivat pienentyneet 2,3 miljoonalla barrelilla.



Vaikka varastot ovat supistuneet yhtäjakoisesti jo neljä viikkoa, ne ovat edelleen liki ennätyksellisen suuret eli 527,8 miljoonaa barrelia.



Barreli on öljykaupan mittayksikkö, joka vastaa 159 litraa.



Öljynviejävaltioiden yhteistyöjärjestö Opec harkitsee laajentavansa vuoden alussa aloitettuja tuotannon rajoituksia vuoden loppuun saakka. Alun perin rajoitusten piti päättyä kesäkuun lopussa.



Öljyn halpeneminen johtuu siitä, että tuotanto on edelleen kysyntää suurempaa. Tuotantoa supistamalla raakaöljyn pitäisi kallistua.



Suomessa raakaöljyn halpeneminen vaikuttaa viipeellä polttonesteiden kuluttajahintoihin, koska kauppaa käydään futuureilla.



Futuuri on sopimus, jossa sitoudutaan ostamaan ja myymään tulevaisuudessa tietty määrä hyödykettä ennalta määrättynä ajankohtana sopimuksessa sovittuun hintaan.



Suomessa muutokset raakaöljyn hinnassa eivät siirry yhtä suoraviivaisesti kuluttajahintoihin kuin monissa muissa valtioissa, mihin yhtenä syynä on polttoaineiden kireä verotus.







Fakta Viitelaatu

Viitelaatu määrittelee sen, kuinka tiheää raakaöljy on 15,6 celsiusasteen lämpötilassa ja mikä on öljyn rikkipitoisuus.



Kevyet ja vähärikkiset raakaöljyt, kuten Brent ja WTI, ovat kalliimpia kuin raskaammat ja rikkipitoisemmat raakaöljyt.



Mitä raskaampaa ja runsasrikkisempää raakaöljy on, sitä enemmän se edellyttää jalostamista.