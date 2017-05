Yhdysvallat aloittaa rikostutkinnan Uberista – syynä viranomaisten välttelyyn kehitetty ohjelma

Talous

hallitus on aloittanut rikostutkinnan kyydinvälitysyhtiö Uberista. Syynä on yhtiön käyttämä salainen ohjelma.Greyball-niminen ohjelma estää kuljettajia jäämästä kiinni viranomaisille, jotka saattavat esiintyä tavallisena Uber-kyydin asiakkaana. Näin ollen se mahdollistaa autojen liikkumisen myös sellaisilla alueilla, joilla yhtiön toiminta on kielletty.Rikostutkinnasta kertoi torstaina The Washington Post. Lehden mukaan tutkinta on vasta aivan alussa.olemassaolo paljastui maaliskuussa, ja Uber vannoi välittömästi, ettei käytä sitä viranomaisten välttelyyn. Sen sijaan se selitti, että ohjelman tarkoitus olisi suojella kuljettajia muun muassa väkivaltaisilta asiakkailta.Oikeusministeriön Greyball-rikostutkinta on uusin vastaisku välitysyhtiölle, jota on ravistellut skandaali toisensa perään: Uber on yhdistetty muun muassa seksuaaliseen häirintään, työntekijöiden huonoon kohteluun ja oikeusjuttuihin. Googlen emoyhtiö Alphabet esimerkiksi syyttää Uberia teknologian varastamisesta.