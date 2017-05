Yritystuet saivat kritiikkiä hallituksen työryhmältä – ”Vain harvat tukimuodot edistävät yritysten uudistumista”

Talous

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Suomessa käytössä olevia yritystukia arvioinut virkamiesten työryhmä katsoo vain harvojen tukien olevan perusteltuja siinä mielessä, että ne edistävät yritysten uudistumista ja parantavat yrityssektorin tuottavuutta.



Tämän pitäisi kuitenkin olla tukien tavoite ja tukia pitäisi uudistaa, jotta tavoitteisiin päästäisiin.



Myös hallitus on halunnut uusia tukijärjestelmää ja lakkauttaa joitakin tukia, mutta poliittisesti se on osoittautunut hyvin hankalaksi.



Työ- ja elinkeinoministeriön johtaman selvityksen laittoi alulle hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta viime vuonna. Se päätti selvityttää yritystukien ja verotukien vaikutukset talouskasvun kannalta. Työryhmältä pyydettiin arvioita yritystukien uudelleen kohdentamisen mahdollisuuksista.



Kovin tarkkaa listaa työryhmä ei ole lyhyessä ajassa pystynyt esittämään. Ryhmä esittääkin, että selvityksiä tulee jatkaa.



Ryhmä on kuitenkin raportissaan arvioinut joitakin eniten rahaa vieviä tukia siinä mielessä, että edistävätkö ne yritysten uudistumista, vai onko ne vain suunnattu yrityksille parantamaan niiden kustannuskilpailukykyä.



Ryhmä on käynyt läpi 18 tukimuotoa ja havainnut, että valtaosa on tehottomia, jos ajatellaan pyrkimystä uudistumiseen.



Tällaisia tehottomia tai haitallisia tukia ovat esimerkiksi uusiutuvan energian tuotantotuki, energiaintensiivisten yritysten veronpalautus, maatalousyrittäjien, turkistuottajien ja poronhoitajien lomituspalvelujen rahoitus, avustukset erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi tai teollisuuden, kasvihuoneiden ja konesalien matala sähköverokanta.



Positiivisen maininnan hyvistä tuista saavat Tekesin avustukset ja lainat yrityksille, uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituki ja energian investointituki.



Selvityksessä mukana olleiden yritystukien kokonaismäärä on noin neljä miljardia euroa viime vuoden talousarviossa. Niistä suorien tukien määrä on noin 1,1 miljardia ja verotukien määrä noin 2,9 miljardia euroa.



Mukana eivät olleet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tuet eivätkä alennetut alv-kannat.