Talvivaaran purkuputki ei saanut jatkoaikaa

Talous

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Talvivaaran eli nykyisen Terrafamen kaivoksen jätevesien purkuputken ympäristölupa pysyy määräaikaisena. Korkein hallinto-oikeus KHO antoi tiistaina joukon päätöksiä, joilla se ratkoi yhtiön ympäristö- ja vesitalouslupa-asioita.



Vaasan hallinto-oikeus oli aiemmin päättänyt muuttaa Terrafamen purkuputkelleen saaman ympäristöluvan määräaikaiseksi.



Terrafame haluaa johtaa suurimman osan jätevesistä purkuputken kautta uuteen purkuvesistöön Nuasjärveen. Yhtiön mukaan putki ratkaisee kaivoksen vesitaseongelmat. KHO piti nyt ennallaan Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen, jonka mukaan putken ympäristölupa raukeaa ensi vuoden lopussa.



Hallinto-oikeus ja nyt korkein hallinto-oikeus olivat sitä mieltä, että asiasta olisi pitänyt tehdä ympäristövaikutusten arviointi eli yva. Sitä ei ole aiemmin tehty, koska Kainuun ely-keskus oli ollut sitä mieltä, että yva-menettelyä ei tarvita. Hallinto-oikeus piti ely-keskuksen päätöstä lainvastaisena.



Yhtiö voi jättää ensi elokuun loppuun mennessä uuden lupahakemuksen. Sitä ennen on tehtävä ympäristövaikutusten arviointi.



Tuomioistuinten mukaan uusi purkuputki muuttaa kaivoksen toimintaa niin oleellisesti, ettei pysyvää lupaa voida myöntää ilman yvaa.



Muidenkin uusien ympäristölupien määräaikaisuus pysyi ennallaan. KHO käsitteli lisäksi muun muassa päästöjen ja pitoisuuksien raja-arvoja, kaivoksen jätteiden luokittelua ja loppusijoittamista.



Vuonna 2008 perustettu Talvivaaran kaivosalue sijaitsee Oulujoen ja Vuoksen vesistöjen vedenjakajalla. Lähijärvien tila on heikentynyt kaivoksen sulfaattipäästöjen vuoksi. Aiempien purkureittien järvet Salminen ja Kalliojärvi ja Vuoksen purkureitin Kivijärvi ovat pysyvästi kerrostuneita.



Ely-keskus määräsi vuonna 2015 lähivesistöt kunnostettaviksi. Terrafamen mukaan vesien johtaminen uuteen purkuvesistöön Nuasjärveen on sen vuoksi ollut välttämätöntä.



Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen kieltää purkuputken suulle tarkoitettu sekoittumisvyöhykkeen. Aluehallintovirasto oli määrännyt suulle halkaisijaltaan 0,5 kilometrin sekoittumisvyöhykkeen, jolla veden laadun raja-arvot saadaan ylittää. Hallinto-oikeus ei hyväksynyt vyöhykettä, koska asiaa ei ollut sen mielestä selvitetty tarpeeksi.



KHO päätti, että sekoittumisvyöhyke voidaan perustaa. Määräyksen kumoaminen olisi Terrafamen mukaan estänyt jätevesien laskemisen Nuasjärveen sitovien vedenlaaturaja-arvojen ylittymättä. Yhtiön mukaan sekoittumisvyöhyke on välttämätön, jos kaivostoimintaa jatketaan.



Korkein hallinto-oikeus piti ennallaan Talvivaaran jätevesien päästö- ja pitoisuusraja-arvot. Terrafame halusi korottaa niitä, ja vastapuoli pienentää. Hallinto-oikeus oli tiukentanut niitä, ja KHO piti tiukennuksia riittävinä.



Uraanin talteenottoon Korkein hallinto-oikeus ei ottanut kantaa. Hallinto-oikeus on antanut sille luvan.