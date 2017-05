Suomalaisia kananmunia ryhdytään viemään Hongkongiin – ”Historiallinen ensimmäinen kerta”

Talous

Suomalaisia kananmunia ryhdytään viemään kesäkuun alusta Hongkongiin.



Suomalaiset käynnistivät neuvottelut kanamunien ja munavalmisteiden viennistä Hongkongiin joulukuussa 2016. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira kokosi Hongkongin viranomaisten pyytämät tiedot ja välitti ne Hongkongin elintarviketurvallisuusviranomaisille.



”Tämä on historiallinen ensimmäinen kerta, kun viranomaisneuvotteluin on avattu uusia vientimarkkinoita EU:n ulkopuolisiin maihin suomalaisille kananmunille ja munavalmisteille. Osa vientituotteista tulee lisäksi olemaan luomua”, kertoi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa.



Kananmunien ja munavalmisteiden viennistä sovittiin lopulta maa- ja metsätalousministeriön ja Eviran Hongkongin-vierailun yhteydessä.



Hongkongiin on jo aikaisemmin viety suomalaista siipikarjaa ja sianlihaa. Nyt on saatu lisäksi lupa myös naudanlihan viennille.