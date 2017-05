Talous

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Teinien suosimalla viestipalvelulla Snapchatillä on vaikea tehdä rahaa. Palvelua pyörittävä teknologiayhtiö Snap julkisti keskiviikkona ensimmäisen osavuosikatsauksensa pörssilistautumisensa jälkeen, eikä se ole kaunista katseltavaa.



Snapin osakkeen kurssi kääntyi illalla äkkijyrkkään syöksyyn ammattisijoittajien myöhäiskaupassa pörssien jo sulkeuduttua Yhdysvalloissa. Hieman ennen puolta yötä Suomen aikaa kurssi oli jälkipörssissä noin 25 prosentin luisussa.



Snap listautui pörssiin viime maaliskuussa, joten sijoittajat pääsivät nyt ensimmäistä kertaa tutustumaan yksityiskohtaisesti yhtiön lukuihin.



Yhtiö teki 2,2 miljardin dollarin eli noin kahden miljardin euron nettotappiot tammi–maaliskuussa, kun vuotta aiemmin tappiota kertyi ”vain” 104 miljoonaa dollaria.



Luvut osoittavat, ettei Snap ole vielä keksinyt, kuinka Snapchatistä tehdään Facebookin kaltainen rahasampo. Pääosan liikevaihdostaan Snap tekee mainoksilla, tosin yhtiö on myynyt jo reilun parin kuukauden ajan myös Spectacles-aurinkolaseja, joiden kehyksiin on upotettu kamera.



Snapin liikevaihto kasvoi tammi–maaliskuussa kunnioitettavat 286 prosenttia vuodentakaisesta noin 150 miljoonaan dollariin, mutta etenkin hurjiin tappioihin suhteutettuna liikevaihto jäi sijoittajille pettymykseksi. Uutistoimisto Reutersin kyselyssä analyytikot odottivat lähes 160 miljoonan dollarin lukemaa.



Erityisen tarkasti sijoittajat seuraavat sosiaalisen median trendiyhtiön käyttäjälukujen kehitystä. Tälläkin saralla Snapin vuosineljännes petti odotukset.



Yhtiö onnistui kasvattamaan päivittäin Snapchatiä käyttävien määrää 166 miljoonaan ihmiseen. Määrä kasvoi 36 prosenttia viime vuoden vertailukaudesta, mutta vain viitisen prosenttia vuoden 2016 lopusta.



Snapin ydinyleisöä ovat 18–34-vuotiaat, tosin Snapchat-sovelluksella on runsaasti myös nuorempia käyttäjiä. Sovelluksen juju on, että tekstiä, kuvia tai videoita sisältävät ”snäpit” katoavat käyttäjän niin halutessa pian lähettämisen jälkeen.



Nuoret aikuiset ovat mainostajille houkutteleva yleisö, mutta samanaikaisesti yhtiön nuori imago rajoittaa sen kasvua. Snap myönsi jo listautumisesitteessään, että Snapchat-palvelu ei välttämättä onnistu houkuttelemaan vanhempia käyttäjiä.



Toivoa Snapin käänteestä antavat yhtiön vuolaat sijoitukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Pelkästään alkuvuonna yhtiö poltti tuotekehitykseen yli 800 miljoonaa dollaria. Yhtiö voi mahdollisesti keksiä vielä, kuinka viestipalvelulla vuollaan kultaa, tai tuoda markkinoille aivan uuden hitin.



Snapin markkina-arvo oli pörssien sulkeuduttua keskiviikkona 28 miljardia dollaria. Jälkipörssin perusteella Snapillä on edessä hyytävä torstai.