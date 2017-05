Auton voi nyt napata käyttöön Helsingissä minuuttihinnalla – OP tuo 150 pikavuokra-autoa liikenteeseen

Talous

vuokraaminen voi mobiiliaikana toimia melkein yhtä helposti kuin kaupunkipyörä. Kännykän sovelluksesta katsotaan, missä auto on vapaana.Auton voi varata ja ovet saa auki samalla sovelluksella ja sitten vain ajamaan. Kun on ajanut tarpeeksi, auton voi jättää julkiselle pysäköintipaikalle, kunhan se on palvelun toiminta-alueella.Suurin piirtein tällä periaatteella Helsingissä toimii jo nyt pari auton pikavuokraus- tai jakopalvelua. Torstaina OP-ryhmä kertoi tulevansa samalle markkinalle kerralla 150 auton voimin. DriveNow-nimisen palvelun valikoimassa on yhdeksän eri mallista BMW:tä sekä Mini Coopereita. Autoista kymmenen on sähköautoja.ei ole kehittänyt palveluaan itse, vaan DriveNow on automerkki BMW:n ja autonvuokraaja Sixt:n yhdessä omistama yritys. OP ostaa BMW:ltä autot, joihin on asennettu jakopalvelun mahdollistava ohjelmistomoduuli. OP myös vakuuttaa autot, hoitaa maksujenvälityksen ja koko palvelun operoinnin Suomessa.Finanssiryhmä OP:lle liikenne- ja terveyspalvelut ovat uusia tapoja palvella asiakasomistajia. Ryhmässä uskotaan, että niistä voi vähitellen kasvaa myös merkittävää liiketoimintaa.OP:n lääkäriasemien verkosto on kasvamassa vähitellen maanlaajuiseksi. Liikenteen puolella ryhmä aloitti sähköautojen leasing-vuokrauksen viime vuoden lopulla.”OP-ryhmän asiakkaiden tarpeet muuttuvat, ja haluamme palvella heitä uusilla tavoilla. Uskomme, että liikkumisessa jakamistalous kasvattaa suosiotaan. Yhä harvempi haluaa omistaa auton. Autoa halutaan käyttää tarpeen mukaan”, liikkumisen palvelujen hankejohtaja Sonja Heikkilä http://www.hs.fi/haku/?search-term=Sonja%20Heikkil%C3%A4 sanoo.aukeaa tänään torstaina ja autot tulevat liikenteeseen kahden viikon kuluttua. Toiminta-aluetta on Helsingin kantakaupunki, Helsinki-Vantaan lentoasema, sekä Espoossa Otaniemi ja Leppävaara.Ajaminen maksaa 57 senttiä minuutilta. Palveluun rekisteröityminen on ensimmäisen kuukauden ilmaista, sen jälkeen rekisteröityminen maksaa 30 euroa.

