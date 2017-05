Kiista hallintarekisteristä käy kuumana, ja vääntö jatkuu tiistaina – HS käy läpi, mistä asiassa oikein on kyse Omistusten piilottamisen mahdollistavasta hallintarekisteristä on väännetty eri muodoissa kohta kaksi vuotta. HS käy läpi, mistä hallintarekisterissä on kyse.