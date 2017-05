Brittituomioistuin tyrmäsi Nestlén aikeet: Kit Kat -suklaapatukan muoto ei saanut tavaramerkkisuojaa

Talous

Elintarvikejätti Nestlé kärsi karvaan tappion keskiviikkona, kun Britannian valitustuomioistuin päätti, että Kit Kat -makeisklassikon muoto ei ansaitse tavaramerkkisuojaa.



Nykymuotoinen Kit Kat tuotiin ensimmäisen kerran markkinoille Britanniassa vuonna 1935. Sen kehitti makeisyhtiö Rowntree, jonka Nestlé osti vuonna 1998.



Patukka koostuu neljästä toisiinsa kiinnitetystä suklaalla kuorrutetusta keksinpalasta. Tuomareiden mielestä muoto ei ole riittävän ainutlaatuinen, jotta sille voitaisiin myöntää tavaramerkki.



Nestlén Kitkatin suojausaikeet ovat viime aikoina olleet vastatuulessa, sillä Euroopan unionin yleinen tuomioistuin päätti viime joulukuussa, että suklaapatukka ei saa myöskään koko EU:n laajuista tavaramerkkisuojaa.



Nestlé oli hyvin pettynyt brittituomioistuimen päätökseen ja kyseenalaisti sen merkityksen.



”Tämä tuomio ei tarkoita, että neljän palan muoto olisi nyt vapaasti käytettävissä Britanniassa tai muualla”, yhtiö kertoi sähköpostitse uutistoimisto Bloombergille.



Nestlé korostaa, että Kit Katille on annettu tavaramerkkisuoja monissa maissa, kuten Saksassa, Ranskassa, Australiassa, Etelä-Afrikassa ja Kanadassa.



Oikeusjutun vireille laittanut kilpaileva makeisjätti Mondelez puolestaan riemuitsi lopputuloksesta.



”Kuten olemme aiemmin sanoneet, emme usko, että Kit Katin muotoa pitäisi suojata tavaramerkillä Britanniassa”, yhtiö tiedottaa.



Muotojen suojaaminen patentein tai tavaramerkein on aiemminkin herättänyt huomiota maailmalla.



Esimerkiksi teknologiayhtiö Apple aiheutti närää vuonna 2012, kun se sai patentin iPad-taulutietokoneensa muodolle – suorakulmiolle, jonka kulmat on pyöristetty.



Yhtiö on myös puolustanut oikeusteitse iPhone-kännyköiden ja iOS-käyttöjärjestelmän sovellusikonien muotopatentteja.