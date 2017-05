Orava-asuntorahaston tappio syveni alkuvuonna – alensi tulosennustetta

Talous

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Helsingin pörssiin listattu Orava-asuntorahasto teki tammi–maaliskuussa raskaasti tappiota. Rahaston liikevaihto kutistui viime vuodesta puoleen eli 2,4 miljoonaan euroon.



Asuntosalkun arvon lasku ja suuret lainanhoitokulut painoivat rahaston tuloksen verojen ja rahoituserien jälkeen lähes miljoona euroa tappiolle. Tulos ennen rahoituseriä oli 78 000 euroa tappiolla.



Oravan osakkeen arvo sukelsi helmikuussa, kun yhtiö paljasti tuloksensa painuneen tappiolle viime vuoden lopulla. Osakkeen hinta oli korkeimmillaan kolme vuotta sitten yli 15 euroa.



Tänä keväänä osakkeen hinta on pyörinyt neljän euron tuntumassa. Torstaina iltapäivällä osakkeen hinta oli yli kolmen prosentin alamäessä.



Orava-rahasto panee toivonsa siihen, että asuntojen hinnat kääntyvät nousuun myös maakunnissa. Yhtiö heikensi torstaina kuitenkin tulosennustettaan tälle vuodelle. Vielä helmikuussa yhtiö odotti 2–5 miljoonan euron tulosta, mutta nyt enää 1–4 miljoonan euron tulosta koko vuodelta.



Rahasto teki ensimmäisinä vuosinaan hyvää tulosta ja jakoi siitä osinkoa lähinnä kirjaamalla ostamiensa asuntojen arvonnousua tulokseensa. Arvonnousu perustui siihen, että rahasto osti asuntoja suurissa könttäkaupoissa ja kirjasi sitten niiden arvoksi sen mitä asunnoista saataisiin kun ne myydään yksittäin pois.



Liiketoimintamalli alkoi yskiä, kun yhtiö ei enää viime vuonna pystynyt ostamaan asuntoja osakkeensa halpenemisen ja rahoitusehtojen kiristymisen takia. Olemassa olevan asuntosalkun arvoa jouduttiin laskemaan, kun asuntojen hinnat maakunnissa laskivat.



Rahaston tulos painui viime vuoden loka–joulukuussa jo selvästi tappiolle.



Oravan asuntojen vuokraustoiminta toimii sinänsä ihan hyvin. Nettovuokratuotto oli alkuvuonna 3,6 prosenttia ja asuntojen käyttöaste on parantunut viime vuodesta.



Oravan asunnoista 38 prosenttia on Helsingin seudulla, vajaa kolmasosa muissa isoissa kaupungeissa ja loput pienillä paikkakunnilla.