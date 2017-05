Keskiviikkona Helsinkiin tulee 150 autoa minuuttitaksalla – OP-ryhmän yhteiskäyttöautot keränneet etukäteen yli 2 400 rekisteröitynyttä asiakasta

Talous

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Finanssikonserni OP Ryhmän käynnistää yhteiskäyttöautojen vuokrauksen Helsingin seudulla keskiviikkona.



Yhtiön mukaan sen DriveNow-palvelu on kerännyt jo yli 2 400 rekisteröitynyttä asiakasta.



OP Ryhmä tuo 150 valkoista BMW- ja Mini-merkkistä autoa rekisteröityneiden käyttäjien käyttöön. Autot toimivat kännykkäsovelluksella ja käyttö maksaa noin 57 senttiä minuutilta.



Mobiilisovellus kertoo käyttäjälle, missä vapaat autot sijaitsevat.



Palvelua saavat käyttää yli 21-vuotiaat, ja rekisteröityminen vaatii esimerkiksi omien passitietojen lähettämistä.



Rekisteröityville tarjotaan alkukampanjan ajan 20 ilmaista ajominuuttia.



OP Ryhmä markkinoi palvelunsa avaamista sillä, että etukäteen tehtävään ilmoittautuneet ajajat ajavat yhteiskäyttöautoja joukolla Helsinkiin keskiviikkoaamuna kello 8–10 välillä.



Vastaava DriveNow-palvelu on käytössä 11. eurooppalaisessa kaupungissa, OP Ryhmä kertoo.



Helsingissä on jo 24 Rental Network -yhtiön vastaava minuuttipohjaiseen hinnoitteluun perustuva mobiiliautonvuokrauspalvelu nimellä go now!



Autojen käyttöönotto toimii Helsingissä kantakaupungissa ja tietyissä paikoissa Vantaalla ja Espoossa.



Yhtiö kertoi tiistaina aikovansa laskea palvelunsa minuuttihinnan ”kevään aikana” 47 senttiin.



Pysäköinnin ajaksi minuuttihinta laskee kymmeneen senttiin.