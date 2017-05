Kuluttajien luottamus talouteen nousi toukokuussa kaikkien aikojen ennätykseen – yhä harvempi pelkää jäävänsä työttömäksi

Talous

Kuluttajien luottamus talouteen nousi toukokuussa kaikkien aikojen ennätykseen – yhä harvempi pelkää jäävänsä

Kuluttajat luottavat nyt talouskehitykseen poikkeuksellisen vahvasti. Kuluttajien luottamusta mittaava indikaattori nousi toukokuussa mittaushistorian korkeimmalle tasolle koskaan.



Lukema oli 24,1, kun se huhtikuussa oli 21,5 ja maaliskuussa 22,9.



Toukokuussa kuluttajien näkemykset Suomen taloudesta ja työttömyydestä olivat hyvin valoisat, kertoo Tilastokeskus.



Työttömyyden vähenemiseen uskottiin eniten kymmeneen vuoteen, ja kuva Suomen taloudesta oli paras sitten vuoden 2010. Toukokuussa arviot myös omasta taloudesta ja mahdollisuuksista säästää olivat optimistiset.



Kuluttajat pitivät toukokuussa ajankohtaa otollisena lainanotolle sekä hieman myös säästämiselle ja kestotavaroiden ostamiselle.



Työlliset kuluttajat kokivat toukokuussa, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla selvästi vähentynyt viime kuukausina.



Kuluttajien luottamusta on mitattu kuukausittain vuodesta 1995 alkaen. Sitä ennen tutkimustahti oli harvempi. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,9.



Tilastokeskus haastatteli tämänkertaista luottamusmittausta varten kaikkiaan 1 209 Suomessa asuvaa kuluttajaa.



Toukokuussa hieman yli puolet eli 52 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana.



Kuluttajista vain 9 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Tilanne on muuttunut oleellisesti vuoden takaisesta, sillä silloin 39 prosenttia uskoi paranemiseen ja 22 prosenttia huonontumiseen.



Oman taloutensa kohentumiseen luotti toukokuussa 27 prosenttia kuluttajista, ja 12 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.



Kuluttajista 47 prosenttia odotti, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 16 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän.



Kuluttajista 44 prosenttia piti toukokuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Yleiset rahankäyttöaikeet olivat hieman kasvussa.



Kotitalouksista kuitenkin vain 14 prosenttia aikoi joko hyvin tai melko varmasti ostaa auton vuoden sisällä. Asunnon ostoa harkitsi 8 prosenttia kotitalouksista.



Toukokuussa 60 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 66 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön, ja peräti 81 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.



Lainan ottamisen arvioi toukokuussa kannattavaksi 73 prosenttia kuluttajista. Pitkän ajan keskimääräinen osuus on 62 prosenttia. Kotitalouksista 13 prosenttia harkitsi ottavansa lainaa vuoden sisällä.