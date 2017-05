Talous

Hoiva-ala keskittyy: Attendo ostaa kovaa kasvaneen kilpailijansa

Suomen suurin hoiva-alan yritys Attendo ostaa kovaa kasvaneen kilpailijansa Mikevan.



Kyseessä on alan mittakaavassa suurkauppa, sillä Attendo maksaa eri puolilla Suomea toimivasta Mikevasta 150 miljoonaa euroa.



Mikeva on yksi lujaa kasvaneista hoivayhtiöistä alalla, jossa investoidaan nyt suomalaisten vanhenemiseen ja hoivan tarpeeseen. Kasvu perustuu siihen, että kunnat ovat siirtäneet palveluntuotantoaan yhtiöille.



Mikeva aloitti vuonna 1987, ja nykyään sillä on jo 122 palveluyksikköä eri puolilla Suomea.



Yhtiö on myös suuri työnantaja: työntekijöitä on 2 300. Yhtiöllä on nyt 2 800 asukaspaikkaa, jotka on tarkoitettu vanhusten lisäksi myös mielenterveyskuntoutujille ja vammaisille. Rakenteilla on 100 paikkaa lisää.



Mikevan pääomistaja on pääomasijoittaja G Square. Lontoolainen pääomasijoittaja on sijoittanut terveys- ja hoiva-alan yrityksiin eri puolilla Eurooppaa.



Attendo on ruotsalainen konserni, jolla on hoivapalveluita ympäri pohjoismaita. Sillä on kaikkiaan 19 000 työntekijää. Suomessa yhtiö on hoivassa markkinajohtaja, ja sillä on täällä 7 750 työntekijää.